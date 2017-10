La finale de la 1ère édition de la Coupe Ibrahima Sissoko alias “Wande”, disputée le samedi dernier, a été remportée par l’AS Matin. Elle a battu (1-0) le FC Lait. En plus du représentant du chef d’état major général des armées, le colonel Moriba Koné, l’on notait la présence massive de la jeunesse de la Commune IV du district de Bamako.

La 1ère édition de la coupe Ibrahima Sissoko alias “Wande” avait commencé le 29 juillet dernier avec 16 équipes en élimination directe. A la mi-temps, les deux équipes étaient à égalité 0-0. A la reprise, il a fallu attendre quelques minutes de la fin du match pour voir l’ouverture du score par l’AS Matin et qui sera l’unique but de la partie.

L’AS Matin s’est adjugée ainsi le trophée de la1ere édition de la coupe Ibrahima Sissoko alias “Wande”. Le vainqueur a empoché le trophée, un bélier plus le frais de condiments, le vaincu a perçu 50 000 F CFA. Le parrain de la coupe, Ibrahima Sissoko alias “Wande”, déclare que “le meilleur a gagné, mais le vaincu n’a pas démérité. Cette compétition est organisée pour soutenir et réconforter le moral des Famas et de rendre l’honneur et du respect”. “L’armée a besoin du soutien du peuple comme le peuple a besoin de l’armée, c’est les ingrédients d’un même corps”, a-t-il évoqué.

Pour lui, l’objectif de cette compétition est de maintenir un cadre de fraternité, de convivialité entre les éléments des forces armées, mais aussi avec la population civile. Il a rappelé que depuis quelques années, il organise une journée de prière à la mémoire de nos soldats tombés pour la patrie.

Le représentant du chef d’état major général des armées, le colonel Moriba Koné s’est réjoui de l’initiative et a remercié le parrain Ibrahima Sissoko alias “Wande”. Le colonel Koné a invité la population à soutenir les Famas.

