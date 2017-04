Les compétitions sportives de la 6e édition de la coupe Mama Traoré de Niombougou ont démarré depuis quelques jours. Elles opposent les équipes des villages de la Commune de Fatiné et environs.

Le dimanche dernier devant le parrain et une foule nombreuse, l’équipe de Sakalabougou a tiré son épingle du jeu en battant celle de Kamiadougou (2-1). Elle se qualifie pour la demi-finale et connaitra son adversaire cette fin de semaine. Organisée chaque année par le natif de Niombougou Mama Traoré, les compétitions de cette coupe se déroulent dans la plus grande joie des populations locales et mobilisent beaucoup de jeunes des villages concernés.

Selon le parrain de cette coupe Mama Traoré, l’objectif est de promouvoir le football de sa contrée en le hissant au plus haut niveau. Il souhaite qu’un jour une équipe de sa localité participe ou remporte la Coupe du Mali.

Né à Niombougou un village de la Commune rurale de Fatiné dans la région de Ségou, Mama Traoré évolue dans l’immobilier à Bamako. Il reste très rattaché à la jeunesse de sa localité à travers l’organisation d’activités sportives.

Z.C.