Les cinq représentants africains à la coupe du monde de Russie 2018 sont connus depuis le weekend dernier à l’issue de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de cette coupe du monde, zone africaine. Il s’agit du Nigéria premier pays qualifié, puis de l’Egypte, du Sénégal, de la Tunisie et du Maroc.

Le weekend a été marqué sur le continent par les matchs des éliminatoires de la coupe du monde Russie 2018. Après le Nigéria premier qualifié suivi de l’Egypte, c’est autour du Sénégal, de la Tunisie et du Maroc de valider le weekend écoulé, leurs tickets pour la coupe du monde prévue en Russie en juin 2018. En déplacement en Afrique du Sud le vendredi dernier, le Sénégal n’a pas laissé s’échapper l’opportunité qui lui était offerte par la FIFA de rejouer le match contre les Bafana-Bafana d’Afrique du Sud. Les Lions l’emportèrent sur le score de 2 buts à 0 et se qualifient du coup au mondial russe sans attendre la dernière journée du groupe D qui se disputera aujourd’hui mardi 14 novembre à Dakar face aux mêmes Bafana-Bafana d’Afrique du sud. La Tunisie, en concédant le match nul de zéro but partout à domicile face à la Libye brisa le rêve des Léopards de la RD Congo qui ne participeront pas à la coupe du monde. Et cela malgré leur victoire de 3 buts à 1 sur la Guinée Conakry. Enfin, le suspens dans la poule C entre les Eléphants de Côte-D’Ivoire et les Lions de l’Atlas du Maroc a pris fin par la victoire de 2 buts à 0 des hommes d’Hervé Renard qui se qualifient également pour la prochaine coupe du monde de Russie 2018.

En se qualifiant ainsi, le Maroc rejoint la coupe du monde depuis 1998, le Sénégal depuis 2002. Les représentants africains connaîtront leurs adversaires lors du tirage au sort qui aura lieu le 1er décembre prochain à Moscou.

Almihidi Touré

