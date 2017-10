Le premier quart de finale s’est joué sous des trombes d’eau à Guwahati

Le Mali s’est imposé contre le Ghana, comme lors de la finale de la CAN U-17

Les Aiglonnets affronteront le vainqueur d’Iran – Espagne en demi-finale

Les officiels ont longtemps hésité avant de confirmer le coup d’envoi du premier quart de finale de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017, en raison de la pluie qui s’est abattue sur Guwahati. Mais il fallait plus que quelques gouttes d’eau pour empêcher le Mali et le Ghana de jeter toutes leurs forces dans la bataille pour aller chercher une place dans le dernier carré. Motivation supplémentaire pour les Black Starlets : les Aiglonnetsles avaient déjà battus en finale de la CAN U-17.

Mais en Inde, l’histoire s’est répétée et les garçons de Jonas Komla ont encore eu le dernier mot, notamment grâce à une première période où ils ont semblé mieux maîtriser les éléments, et le cuir. Hadji Dramé l’a prouvé en restant debout alors que deux défenseurs glissaient sur l’action de son ouverture du score (15’, 1:0). Malgré les mauvaises conditions, Danlad Ibrahim sort de ses cages sur un long ballon malien et manque l’interception. Djemoussa Traoré, excentré sur l’aile gauche, tente sa chance directement et marque dans la lucarne opposée, profitant d’une nouvelle faute de main d’Ibrahim, revenu à toute vitesse sur sa ligne (61’, 2:0).

Un adversaire efficace et concentré, et des conditions difficiles : c’en était trop pour le Ghana, qui réduit certes le score sur penalty par Kudus Mohamed (70’, 2:1), mais voit une nouvelle fois le Mali s’imposer.