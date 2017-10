Prêts pour affronter le Brésil ce samedi pour le compte des matchs de la troisième place de la coupe du monde des cadets FIFA Inde 2017, les Aiglonnets du Mali qui se sont vus refuser l’un des plus beaux buts de la compétition ont été reçus hier jeudi par l’arbitre japonais RyjiSato et son premier assistant Toru Sagara qui ont présenté à la délégation malienne, leurs excuses pour le but refusé.

Après leur défaite 1-3 face à l’Espagne le mercredi 25 octobre dernier pour le compte des demi-finales de la coupe du monde des cadets FIFA Inde 2017, les Aiglonnets du Mali ne disputeront donc pas la finale de la 17ème édition de la coupe du monde de leur catégorie comme l’ont fait leurs aînés en 2015. Face à une vivace équipe espagnole, les Aiglonnets n’ont pas su retrouver leur marque. Ils encaissent très vite un premier but consécutif à un pénalty puis un second but avant de pouvoir retrouver leur jeu. Comme en témoigne cette superbe frappe lointaine de Cheick Oumar Doucouré qui en pleine lucarne gauche du portier espagnol ricoche sous la barre transversale pour ensuite franchir la ligne de but. L’arbitre japonais RyjiSato et son premier assistant ToruSagara en ont décidé autrement en refusant injustement le but de Cheick Oumar Doucouré. Un but qui pouvait changer la donne d’autant plus que Lassana N’Diaye réussit à réduire le score avant que les champions d’Afrique n’encaissent un troisième but espagnol. Notre confrère journaliste au journal Planète sport Yacouba Tangara, officier médias des cadets maliens en Inde nous a fait savoir que l’arbitre japonais ayant dirigé la rencontre RyjiSato et son premier assistant ToruSagara ont rencontré hier jeudi 26 octobre, la délégation malienne pour leur présenter des excuses sur le but qu’ils ont injustement refusé aux Aiglonnets.

C’est dans cet état d’âme que les champions d’Afrique se présentent demain samedi pour affronter au compte de la troisième place, le Brésil qui à son tour, s’est laissé battre sur un score identique de 3 buts à 1 par l’Angleterre.

Après l’erreur de l’arbitre japonais, les cadets maliens auront-ils encore les ressources qu’il faut pour décrocher cette troisième place de la 17ème édition de la coupe du monde de leurs catégories ?

Almihidi Touré

