Né à Sanankoroba à une trentaine de kilomètres de la capitale du Mali, Bamako, Salam, le dossard 10 des Aiglonnets dont on parle assez en ce moment est le fils de l’enseignant Jiddou Ag El Kalifa, directeur du CAP de Kidal depuis quelques années.

Salam est le fils d’un célèbre footballeur du COSMOS FC, de la sélection du quartier de Banankabougou, de la formation de Dialassagou et la sélection du cercle de Bankass.

Lycéen, habitant dans le quartier populaire de Banankabougou, Jiddou Ag El Kalifa, a évolué en même temps que Seydou Nantoumé, actuel PDG de TOGUNA Agro Industries, Kassim Baba Dembélé dit Paul Baoken, Mamadou Coulibaly dit Brin, Houdou Traoré, Issa Traoré alias Marius Trésor ,Gaoussou Sangaré dit Gaston, Ibrahima Diallo dit Bri, Moussa Mallé dit Mouské, Mamadou Diombana alias Squadra Azura, Dramane Traoré dit Faras, Bakary Dembélé dit Pablo, conseiller municipal, pour ne citer que ceux-ci, au sein du COSMOS F.C de Banankabougou, créé et entrainé par Tiémoko Traoré en 1979, actuel directeur de publication du journal Le Pouce, connu en commune 6 sous le nom de « Cosmos Vieux ».

Grand animateur de l’entre jeu du Cosmos F.C et de la sélection de Banankabougou, le père de Salam était le seul touareg qui a su forcer l’admiration de ses camarades, des supporteurs et de la population.

Muni de son parchemin, Jiddou est muté à Sanankoroba comme professeur de bio chimie. C’est ici que naitra Salam Ag Jiddou. Quelques années après, le père de Salam rentre à la Flash et obtient un diplôme en sciences de l’éducation. Jiddou a joué dans l’équipe de Dialassagou et la sélection de Bankass. Il a été encadreur de jeunes.

Son fils Salam a fait ses premiers pas au centre de formation du stade du 26 mars avant de venir au centre de formation de Gourou. On l’a coutume d’entendre dire « tel père, tel fils ». Salam, fierté nationale et en ce moment élément intégrateur est le fils d’un mordu du ballon rond connu en commune 6 et dans le cercle de Bankass. Nous souhaitons beaucoup de chance, succès et une bonne carrière au fiston. Il a le devoir de s’améliorer.

Correspondance particulière de Oumar Sangaré en commune VI