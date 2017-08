Il veut créer un blocage pour qu’il n’y ait pas d’élection le 8 octobre prochain

Que veut réellement le ministre des Sports? Cette question mérite d’être posée, pour la simple raison que le chef du département des Sports, Housseyni Amion Guindo est en train d’entreprendre des actions qui risquent de déterrer la hache de guerre concernant la crise qu’a connu notre football. Et pour cause, il veut créer un blocage dans le seul but de compromettre les assises du 8 octobre prochain. Alors question : dès l’instant que le dossier est entre les mains d’une Commission de médiation, pourquoi le ministre Poulo continue sa partialité ?

Comme disait l’un des dirigeants sportifs, “tant que Housseyni Amion Guindo est ministre des Sports, il est très difficile que la crise au sein de la grande famille du football malien finisse”.

Suite au protocole d’accord, signé le 27 avril dernier, sous la médiation du ministre du Commerce Abdel Karim Konaté dit Empé (Porte-parole du gouvernement) et de son homologue de la Jeunesse, Amadou Koïta, une solution avait été trouvée pour une sortie définitive de cette crise.

Le président de la Fédération Malienne de Football, Boubacar Baba Diarra a respecté tous les engagements du protocole le concernant. Et pour l’apaisement au sein de cette grande famille, il a décidé de ne pas briguer un second mandat. Beaucoup de personnes pensaient que le problème c’était lui. Malheureusement au regard de l’évolution des événements, on constate, plutôt le contraire.

Au moment où la Commission électorale dirigée par le doyen Dioncounda Samabaly, travaille pour le dépouillement des 11 dossiers de candidatures, le ministre des Sports est en train de mettre tout en œuvre afin que cette élection ne se tienne pas. Il veut créer de la zizanie au sein de deux ligues régionales à savoir Ségou et Kayes. Alors qu’en réalité, il n’y a aucun problème. Ce que Poulo oublie, c’est que les ligues régionales étant les démembrements de la fédération, c’est elle seule qui est habilitée à reconnaitre leur légitimité.

S’agissant du cas de Ségou, le Président du comité de suivi du protocole d’accord signé le 27 avril dernier, le ministre Konaté avait proposé de faire reprendre l’élection à ce niveau pour la simple raison qu’il existe deux bureaux parallèles. Il s’agit du bureau dirigé par Cheick Oumar Soumbounou dit Barou, dont la mise en place a été supervisé par les représentants du bureau fédéral et celui de Madou Sow, qui a été présidé par le Directeur national des sports, Ibrahim Fomba.

Pour trouver une solution à cet imbroglio, le médiateur avait confié le dossier à la gendarmerie de Ségou pour analyser des différents Procès-verbaux. Ce travail de fond des gendarmes a permis de déceler des cas de fraudes (faux et usage de faux). Ainsi, Il est ressorti des enquêtes que certains délégués du camp de Madou Sow n’étaient pas présents dans la salle le jour de l’Assemblée. Et comment leurs signatures se sont retrouvées sur les P.V? Autrement dit, elles ont été imitées.

Voilà les raisons qui ont poussé Empé à envisager de faire reprendre l’élection de la ligue de Ségou pour régler définitivement ce cas. Malheureusement, le ministre Poulo ne veut pas l’entendre de ses oreilles. Pour lui, c’est Madou Sow où rien. Pour corroborer cela, le Directeur national des Sports, Ibrahim Fomba vient d’adresser une correspondance au Directeur du Stade Amary Daou dans laquelle il donne instruction de “ne mettre désormais” sa structure qu’à la disposition de la ligue régionale conduite par Madou Sow.

Comme pour Ségou, le directeur des Sports envoya le même type de lettre en date du 8 août 2017, au responsable du Stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kayes lui instruisant de mettre ses installations à la disposition de la ligue présidée par Cheick Kanté. En réalité, ce dernier est sous le coup d’une suspension de 3 ans ferme, à lui infligée par sa ligue depuis le 15 octobre 2015 pour tentative de corruption. En d’autres termes, il est suspendu du poste de président par sa propre ligue. Il n’a donc aucune légitimité d’organiser quoi que ça soit à Kayes; ni réunion ni autres activités.

Ce qui n’a rien à voir avec les suspensions infligées par le Comité exécutif de la fédération et qui viennent d’être levées. Le problème de Cheick Kanté se trouve chez lui-même à Kayes.

Ces différentes réactions du ministre des Sports montrent à suffisance deux choses. D’abord, soit il roule pour Sahala Baby, le candidat des frondeurs (il a toujours soutenu les frondeurs) où il est toujours dans sa logique de mettre en place son fameux Comité de normalisation. Dans tous les cas, le ministre Poulo est en train de tout mettre en œuvre pour que cette élection de la FEMAFOOT n’ait pas lieu le 8 octobre prochain.

Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga est donc interpellé de nouveau sur cette affaire avant que les choses se compliquent.

Une correspondance particulière de Abdrahamane Sow