La Fédération malienne de football (Femafoot) a réuni les clubs (D1 et D2), ligues et associations sportives membres, en Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue, le mardi 29 novembre dernier, à Sikasso. Au nombre des grandes décisions : la confiance renouvelée au comité exécutif dirigé par Boubacar Baba Diarra, la réduction des sanctions de certaines personnes n’exerçant aucune responsabilités et, la confirmation de la révocation du président de la commission Finances, Yéli Sissoko. Les travaux se sont déroulés en présence d’une délégation de la Caf et la Fifa.

Conformément aux directives du tribunal arbitral des sports (Tas), la Fédération malienne de football dirigée (depuis les assises du 10 janvier 2013) par le Général Boubacar Baba Diarra, a organisé, le mardi 29 novembre 2016, une Assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée à Sikasso, dans les locaux de l’hôtel Maïssa, sis au quartier Wayerma. A cette rencontre qui s’est déroulée dans la paix et la convivialité, étaient présents l’écrasante majorité des clubs, ligues et associations sportives affiliés à la Femafoot. La rencontre présidée par Mamadou Tamboura du CNOS, a enregistré la présence d’une délégation de haut niveau dépêchée par la Caf et la FIFA. Ces deux instances du ballon rond, ont suivi l’évolution de la crise profonde que traverse le football malien, avec la naissance d’une dissidence contestant la légitimité du comité exécutif dirigé par le général Boubacar Baba Diarra.

Après une procédure particulièrement longue, la juridiction sportive (Tas), dans le souci de trouver une issue à la crise, a instruit au comité exécutif de la Femafoot de reprendre le processus qui a conduit à la suspension du président de la commissions finances de la Femafoot et des responsables de certains clubs et ligues. Outre, les représentants de la Caf et de la Fifa, un huissier de justice a été commis pour constater et acter la bonne tenue de l’AGE et la prise des sanctions dans les conditions définies par les statuts de la Femafoot. Ce que l’on peut retenir de cette rencontre, c’est qu’elle a permis à l’écrasante majorité des clubs, ligues et associations sportives affiliés, de réaffirmer leur reconnaissance et tout leur soutien au comité exécutif en place.

En effet, au décompte final, 33 des 55 mandataires ont apporté leur soutien au bureau du général Diarra, contre, seulement, 21 pour les frondeurs ; lesquels ont, d’ailleurs, brillé par leur absence à la rencontre, malgré leur invitation à y prendre part. Toutes les conditions étaient dès lors bien réunies pour que l’Assemblée générale extraordinaire confirme les sanctions prises contre Yéli Sissoko et autres ; mais pour faire suite à certaines sollicitations et surtout pour des raisons d’apaisement, l’AGE s’est montrée plus clémente contre les autres en réduisant la durée de leur sanction. Quant à Yéli Sissoko, tête de file des frondeurs, il n’a bénéficié d’aucune mesure de clémence ; les délégués, avec 33 voix pour 0 abstention, ont entériné (approuvé) sa révocation de ses fonctions de président de la Commission des finances de la Fédération malienne de football.

Papa Sow

Envoyé spécial

