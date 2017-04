Le football paie la lourde facture de l’ingĂ©rence du ministre des sports Housseini Amion Guindo dans la gestion de la FĂ©dĂ©ration malienne de Football (FEMAFOOT). A la suite de la dĂ©cision ministĂ©rielle en date du 8 mars 2017 qui dissout l’organe exĂ©cutif de la FEMAFOOT, la Fifa a d’abord rĂ©pondu par une lettre divertissement le 9 mars. HĂ©las, le ministre persiste et dĂ©cide de mettre un comitĂ© provisoire en lieu et place de l’organe faitière du football malien le 13 mars pour une durĂ©e d’un an. Toute chose qui amène la FIFA Ă passer Ă l’acte en suspendant la FEMAFOOT de toutes ses activitĂ©s par une lettre en date du 16 mars avec effet immĂ©diat pour le 17 mars. La Fifa va plus loin dans sa sanction qui ne sera levĂ©e que si le ministre des sports annule la dĂ©cision de dissolution de l’organe exĂ©cutif de FEMAFOOT et que le PrĂ©sident Boubacar Baba Diarra soit rĂ©installĂ©.

Depuis le 17 mars dernier, les premières conséquences sont tombées comme un coup de massue. Quatre arbitres maliens présents à Ouagadougou pour la Ligue des champions sont renvoyés à la maison par le CAF. Le Djoliba et les Onze Créateurs en déplacement en Egypte et au Rwanda sont disqualifiés de la Coupe CAF alors qu’ils étaient en pole position pour se qualifier pour le prochain tour au vu des résultats de la manche aller (2-0 pour le Djoliba et 1-0 pour les Onze Créateurs).

L’installation officielle du comitĂ© provisoire prĂ©sidĂ© par Sidy Diallo (Vice-prĂ©sident de la FĂ©dĂ©ration malienne de boxe) a fait monter la tension dans la famille du football malien. Ainsi,  13 clubs de Ligue1 sur 18 ainsi que leurs supporters et 6 Ligues rĂ©gionales sur 9 se mobilisent et dĂ©cident de ne pas reconnaitre le comitĂ© provisoire. Ils rĂ©clament mĂŞme l’annulation de la dĂ©cision ministĂ©rielle, seule condition de la levĂ©e de la suspension de la Fifa. Ils multiplient d’ailleurs les meetings de contestations par grandes mobilisations sur le terrain de l’AS RĂ©al (2 fois) et sur le terrain Sakaly de Medina-coura. Lors de la rencontre du terrain Sakaly, la mobilisation a Ă©tĂ© totale avec la prĂ©sence effective des supporters, des prĂ©sidents de clubs de Ligue1, des parents de footballeurs, des clubs de D2, D3 et du football fĂ©minin. Parallèlement, l’Union Nationale des Footballeurs en ActivitĂ©s a mobilisĂ© ses troupes pour interpeller le ministre des sports. Le corps arbitral enfonce le cloue Ă travers une pĂ©tition de 203 arbitres qui dĂ©cident de boycotter tous les matchs de football sur le territoire national. MĂŞme les matchs amicaux et la coupe corporative sont concernĂ©s. C’est le blocage total.

Pendant ce temps, le  comité provisoire démarche les leaders religieux, les notabilités de Bamako, les jeunes musulmans pour solliciter leurs bénédictions et leurs soutiens. Malheureusement, le comité provisoire s’est confronté au refus catégorie de l’adhésion de la grande majorité de Ligue1, des 6 ligues régionales, du corps arbitral et des footballeurs en activité.

Contre toute attente, le ministre des sports a fait déloger le personnel administratif de la fédération du siège de la FEMAFOOT avec l’aide de la police et huissiers et fermer les locaux. Quelques jours plus tard, les bureaux ont été rouverts  et le comité provisoire a vainement instruit au personnel de reprendre le travail.

Dans l’exĂ©cution de sa feuille de route (gĂ©rer les affaires courantes, rĂ©concilier le monde du football, faire l’audit financier de l’ancienne FĂ©dĂ©ration et organiser des Ă©lections inclusives), le comitĂ© provisoire se heurte aux rigoureuses exigences du droit bancaire quand il a voulu s’approprier les comptes de la FAMAFOOT afin d’accĂ©der aux fonds (des centaines de millions). Les banques lui en ont exigĂ© une dĂ©cision de justice pour ce faire

Après tous ces échecs sur terrain, le ministre et son comite provisoire entament des démarches auprès du comité exécutif dissout pour prier le président déchu, Boubacar Baba Diarra, à démissionner. Hélas leurs tentatives ridicules et absurdes n’ont produit aucun effet. La dernière trouvaille du comité provisoire est l’envoi de quatre missionnaires à Lausanne (Suisse) pour attaquer la décision de suspension du Mali devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Toujours en quête de légitimité et de légalité, le président du comité provisoire Sidy Diallo a franchi le rubicond le 8 avril dernier en trompant tout un peuple. En se référant sur l’accusé de réception d’une plainte de Yeli Sissoko et consorts auprès du TAS, il déclare dans la presse que son comité provisoire a été reconnu par le Tribunal Arbitral du  Sport. Il va plus loin en disant que la suspension du Mali sera levée  dans 72 heures. Nous sommes aujourd’hui le 21 avril et on attend toujours la fin des 72 heures de Sidy Diallo car le Mali reste suspendu par la Fifa.

Pendant ce temps, la non pratique du football sur le territoire national fait des ravages sur le plan finances. Aujourd’hui, la majorité des clubs de l’élite du football malien sont en cessation de payement de leurs joueurs et encadrements techniques. A quand le bout tunnel ?

L’espoir pourrait venir très prochainement du verdict de la section administrative de la Cour suprême qui juge la légalité des lois, décrets, arrêtés et décisions des autorités. Pour rappel, depuis quelques jours,  la FEMAFOOT a attaqué la décision de dissolution de l’organe exécutif de la FEMAFFOT auprès de cette cours. Autre signal fort de sortie de crise, c’est l’entrée à l’internat sur décision du ministre des sports  mercredi dernier de l’équipe nationale cadets pour les préparatifs de la CAN U17 qui se disputera du 14 au 28 mai prochain au Gabon. Le Mali, détenteur du trophée doit aller défendre son titre. Il y a enfin la décision de la CAF avec la date butoir du 30 avril prochain pour l’annulation de la décision ministérielle. Le cas échéant, le Mali sera remplacé par l’Ethiopie à la CAN cadets.

Toutefois, le monde du football malien maintient la pression. Hier jeudi 20 avril, une grande marche a mobilisĂ©  des milliers de personnes Ă l’invitation des supporters des 13 clubs de ligue1, des 6 ligues rĂ©gionales des footballeurs en activitĂ© et des arbitres. Ils ont marchĂ© de la Bourse du travail à la Primature et ont remis leurs dolĂ©ances au Premier ministre nouvellement nommĂ©, Abdoulaye Idrissa MaĂŻga.

Au Mali, depuis le 8 mars dernier, les activitĂ©s du football sont paralysĂ©es, le front social du ballon rond est en Ă©bullition et rĂ©clame la libĂ©ration du football par ceux l’ont pris en otage. Le feuilleton continue.

La RĂ©daction  Â

