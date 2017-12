La crise du football malien s’achemine vers sa fin. La FIFA, l’instance suprême du football mondial, vient de sonner la fin de la création. En effet, dans une correspondance signée par Fatma Samoura, Secrétaire générale de cette organisation, on retient la mise en place d’un Comité de normalisation pour la FEMAFOOT, dont le mandat inclut cinq tâches. Il s’agit de gérer les affaires courantes de la FEMAFFOT ; de réviser, si nécessaire, les statuts de la FEMAFOOT et assurer leurs conformités avec les statuts et exigences de la FIFA ; de réviser, si nécessaire, les statuts des ligues régionales et assurer leurs conformités avec les statuts de la FEMAFOOT ainsi qu’avec les statuts et exigences de la FIFA. S’y ajoutent l’identification des délégués légitimes à l’Assemblée générale de la FEMAFOOT, et enfin l’organisation d’élection d’un nouveau bureau de la FEMAFOOT.

Ce comité de normalisation sera mis en place les 9 et 10 janvier prochain par une mission conjointe de la FIFA et de la CAF. Le mandat du comité de normalisation expirera au plus tard le 30 avril de la même année. Il faut préciser qu’aucun membre de cette instance n’est éligible pour les postes à pourvoir lors des élections. D’ici à la nomination du comité de normalisation, le Secrétaire général de la FEMAFOOT est chargé de gérer les affaires courantes.

En outre, la FIFA réclame « un audit judicaire des comptes de la FEMAFOOT » dès que possible. En attendant, tout financement passé sous l’égide du comité de normalisation, en faveur de la FEMAFOOT, sera bloqué, à l’exception des fonds visant à couvrir les fonds opérationnels.

Plus le temps passe, plus la vérité éclate. En clair, le ministre « Poulo » avait raison sur ses détracteurs, les langues méchantes et même sur le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga qui l’avait dépouillé, un moment donné, de certaines de ses prérogatives pour les confier à deux autres membres du gouvernement.

A suivre

El Hadj Chahana Takiou

