PROPOS DU PREMIER MINISTRE ABDOULAYE IDRISSA MAIGA après avoir reçu le protocole d’accord, les deux parties et la conciliation.

Le Premier ministre a tout d’abord salué le sacrifice consenti par toutes les parties au cours de ces cinq dernières journées et les quelques félicité pour avoir obtenu cet accord. Abdoulaye Idrissa Maiga a rappelé que le dialogue social reste un des axes majeurs de le lettre de mission adressée par le président de la République Ibrahim Boubacar KEITA au Gouvernement. A cela s’ajoute le devoir impérieux de la nation entière à permettre à nos jeunes footballeurs de compétir et notamment lors de la prochaine CAN cadets et aussi permettre la pratique du football, un sport essentiel au Mali. Une des conditions sine quanon est là levée de la suspension qui frappe notre pays par la Fifa.

Abdoulaye Idrissa MAIGA a encouragé tous les acteurs à se donner la main pour relever le football malien vers les sommets. Cela passe par l’entente cordiale et le dépassement de soi.

Il a félicité l’équipe de conciliation dirigée par le ministre du Commerce porte-parole du Gouvernement Abdel Karim Konaté, son collègue de la jeunesse Amadou KOITA et le Dr Yaya Traoré, personne ressource pour leur travail de qualité.