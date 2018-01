«J’ai tenté un dernier baroud d’honneur hier (mercredi 3 janvier, ndlr) pour trouver une solution à l’amiable dans la crise du football, mais je n’ai pas réussi. Toutefois, je suis parvenu à calmer les esprits, à apaiser les cœurs. J’ai eu des discussions franches et fructueuses avec les belligérants. Le CONOR (Comité de normalisation, ndlr) sera donc mis en place. La mise en place de ce comité est un échec pour nous tous, mais on va y aller parce que c’est une décision de la FIFA».

C’est par ces propos que le nouveau des Sports, Me Jean Claude Sidibé a confirmé la mise en place du CONOR, hier lors de sa toute première rencontre avec la presse. Le nouveau patron du département des Sports a indiqué qu’il a effectué plusieurs échanges avec les protagonistes de la crise mais sans succès. «Les deux parties (le camp de Mamoutou Touré et celui de Salaha Baby, ndlr) m’ont promis de se parler, elles ne sont pas d’accord sur l’essentiel mais nous sommes des Maliens et chez nous on se parle et on discute», dira Me Jean Claude Sidibé. «Notre sport roi est malade de nous les dirigeants sportifs, de notre égoïsme et du fait que chacun veut être président. Ce qui fait que c’est difficile de trouver un consensus. Depuis plusieurs années, toute sorte d’autorités ont intervenu pour régler le problème du football sans jamais y parvenir», martèlera le nouveau ministre des Sports.

Pour Me Jean Claude Sidibé, la mise en place du comité de normalisation est un échec mais il espère sur la victoire, à l’issue du travail du CONOR. «Nous allons vers l’échec dans un premier temps pour réussir. La victoire viendra quand le CONOR aura réussi à mettre en place un collège électoral», répétera le ministre Sidibé, en assurant que «le CONOR sera composé de personnes respectées et respectables, totalement indépendantes du ministère des Sports et des protagonistes de la crise». «Elles n’auront aucun parti pris à faire. Nous devons accompagner le CONOR pour que le travail soit bien fait dans le délai imparti, soit le 30 avril prochain», insistera Me Jean Claude Sidibé.

Le ministre des Sports a aussi demandé à la presse de calmer le jeu. «Les protagonistes ont accepté de calmer le jeu. Il faut qu’au niveau de la presse, on prône l’apaisement», plaidera Me Jean Claude Sidibé qui a décidé de rendre visite aux équipes dès la semaine prochaine. «J’ai décidé de sillonner les terrains d’entraînement des équipes, dès le lundi pour porter la même parole. Tant qu’on ne se parle pas, rien ne marchera. Quel que soit le vainqueur quand le CONOR aura fini son travail, il est obligé de travailler avec les autres parties. Ils sont tous des dirigeants du sport», conclura Me Jean Claude Sidibé.

Ladji M. DIABY

Commentaires via Facebook :