C’est en octobre 2013 √† Mopti que l’Assembl√©e G√©n√©rale Ordinaire √©lective a port√© √† la pr√©sidence du Comit√© ex√©cutif de la F√©d√©ration malienne de football l’Inspecteur g√©n√©ral de Police Boubacar Baba Diarra, candidat sous les couleurs du Djoliba AC. Son √©lection fut effectu√©e au second tour du scrutin contre le Pr√©sident sortant gr√Ęce √† l’alliance r√©alis√©e par les groupes de Baba Diarra et de Boukary Sidib√© dit Kolon. Cette alliance portait en elle les germes de la discorde.

Toute coalition est bas√©e sur le donner et le recevoir; et implique un renoncement √† une partie d’un ordre initial pour gagner. Parfois c’est dans la douleur qu’on obtient l’accord pour une victoire d√©finitive. Dans ce cas, c’est une victoire au gout acide pour tous car il faut se s√©parer de certains compagnons de premi√®re heure pour composer une nouvelle √©quipe. Ceux qui sont maintenus sur la liste d√©finitive ne sont point satisfaits, eux aussi, parce que contraints de se s√©parer de compagnons de lutte de la premi√®re heure pour composer avec de nouveaux compagnons dont il faut d√©couvrir la nature et le caract√®re pour r√©ussir la fusion.

Les √©carter¬† par la force des faits peut provoquer¬† cette douloureuse¬† sensation de frustration, d’injustice √† l’heure du triomphe. On peut citer une troisi√®me cat√©gorie compos√©e de ceux qui sont rest√©s dans le groupe initial, mais oblig√©s de renoncer aux postes pr√©vus pour¬† eux. Ce sacrifice est tr√®s grand.

Voilà la situation psychologique du bureau de Boubacar Baba Diarra  au lendemain du Conseil de Mopti. Une analyse plus poussée conduit à faire des supputations sur le comportement futur des vaincus qui avaient tout entrepris pour  rester aux affaires. Face au verdict des urnes, il faut rapidement réagir, trouver les moyens de rendre impossible la gouvernance du nouveau bureau. Pour ce faire, ils menacent de se retirer du championnat si le sponsor officiel ne doublait pas le montant alloué à chaque club (de 15 millions Fcfa à 30 millions Fcfa) et aussi de transporter par avion les clubs se rendant à Tombouctou pour les rencontres.

Le pr√©sident √©lu, flairant un coup fourr√©, obtint une augmentation de 5 millions de francs Cfa par club et avec la Minusma une escorte militaire entre Gossi et Tombouctou. Les r√©sultats obtenus √©taient si bien accueillis que personne n’osait soulever la plus petite objection. Pourtant, dans le proche entourage du pr√©sident, des grincements de dents se faisaient entendre et il devait g√©rer des “coups tordus”. Parfois, il √©tait mis devant les faits accomplis et se retrouvait contraint d’endosser la responsabilit√© d’actes r√©pr√©hensibles commis en son nom ou par des compagnons de longue date.

Au fil du temps, il arrivait √† se¬† convaincre que rien n’√©tait fortuit; tout √©tait bien pens√© pour le pousser √† bout afin de le voir commettre une faute √† exploiter. Les altercations se multipliaient et un groupe avait fini par se former ouvertement contre le pr√©sident ; un groupe de plus en plus absent des r√©unions pour enfin s’afficher ouvertement avec l’opposition.

Tentative de bloquer les comptes de la Fémafoot

Tout se d√©roulait dans cette atmosph√®re de jeu de cachecache¬† jusqu’√† la b√©vue de Y√©li Sissoko, ancien pr√©sident de la Commission des Finances. M√©content de ne plus √™tre cosignataire des ch√®ques et bons de commande, selon les recommandations de la Fifa, Y√©li tenta de bloquer les comptes de la F√©d√©ration malienne de football en adressant une correspondance aux banques pour dire que les nouveaux signataires des ch√®ques de la Femafoot n’√©taient pas l√©gaux. Par ce geste, il a √©t√© suspendu par le Comit√© ex√©cutif jusqu’au prochain Conseil qui s’est tenu le 10 janvier 2015. Par solidarit√©, son ami¬† et¬† aussi membre du Comit√© ex√©cutif, Bassalifou Sylla, rendit sa d√©mission du Comit√© ex√©cutif. Les deux se retrouv√®rent au Djoliba AC pour ruminer leur rancŇďur et pr√©parer une contre-offensive. L’occasion leur sera offerte avec le Conseil programm√© quelques jours plus tard. L’interm√®de de Y√©li donna √† l’opposition l’id√©e d’une accusation contre le pr√©sident Diarra : s’il a √©cart√© Y√©li au profit du secr√©taire g√©n√©ral¬† pour signer les ch√®ques, c’est qu’ils sont en complicit√©.

Des accusations graves contre le président Baba

Les opposants exploit√®rent cette id√©e pour faire signer √† MPah Sylla, pr√©sident de Duguwolofila, une lettre incendiaire accusant le pr√©sident Diarra de malversations, de faux et usage de faux, de d√©tournements. Pour ces motifs, il demandait le renvoi du secr√©taire g√©n√©ral et du pr√©sident Diarra et de les trainer en justice. Pour qui connait le cursus de cet accusateur, il est √©vident qu’il a √©t√© instrumentalis√© pour simplement apposer sa signature au bas du document. La suite des faits est r√©v√©latrice

Incapable de prouver ses accusations, MPah ne r√©pondit pas √† la convocation de la Commission d’√©thique pour apporter lesdites preuves. Pour fausses accusations, il a √©t√© suspendu. C’est cette suspension qui a justifi√© son absence √† l’Assembl√©e g√©n√©rale du 10 Janvier 2015. Ses mandataires ou mentors pour le blanchir mont√®rent le scenario d’exiger sa pr√©sence lors de l’Assembl√©e g√©n√©rale. Le charg√©¬† des accusations ne fut que¬† Bassalifou Sylla, celui-l√† qui a rendu sa d√©mission et qui fut choisi par le Djoliba comme d√©l√©gu√©. Il ne se priva pas de prononcer des propos d√©sobligeants et des accusations graves contre le pr√©sident Diarra qui a su garder son calme face √† l’insistance de Bassalifou Sylla venu visiblement pour en d√©coudre avec son ex mentor, celui qui les a introduits, Y√©li et lui dans le monde du football. Le pr√©sident Diarra, vu la violence des injures, s’√©tait enfin r√©solu √† lui demander de sortir de la salle, s’il ne voulait pas √™tre expuls√©. Sa sortie √©tait accueillie par un murmure de d√©sapprobation par certains d√©l√©gu√©s qui n’allaient pas tarder, √† leur tour, √† quitter la salle, comme s’il s’agissait d’une attitude bien arr√™t√©e auparavant. La confirmation de cette pens√©e viendra peu apr√®s car le groupe qui avait abandonn√© le Conseil s’√©tait retrouv√© dans une salle proche de celle du Conseil pour s’auto d√©clarer Comit√© ex√©cutif et en m√™me temps prendre la d√©cision de ne plus jouer le championnat national sans la convocation d’une autre Assembl√©e g√©n√©rale, et¬† avait adress√©¬† une correspondance √† la Fifa¬† dont la r√©ponse s’imposerait √† eux, avaient-ils dit.

Le r√©sultat a √©t√© un d√©saveu cinglant de la Fifa qui non seulement affirmait ne pas les reconna√ģtre, mais leur demandait de ne plus lui adresser directement des correspondances sans passer par le Comit√© ex√©cutif de Boubacar Baba Diarra, son seul interlocuteur au Mali.

Le ministre des Sports intervint pour demander et obtenir la cl√©mence du Comit√© ex√©cutif qui a lev√© la sanction de MPah¬† Sylla. Le Ministre¬† avait aussi sollicit√© l’arr√™t du Championnat jusqu’√† la fin de la CAN¬† 2015. Parall√®lement, il restait sourd et aveugle sur les faits et gestes de ceux auto proclam√©s majoritaires.

Il y a lieu de rappeler certaines dates de faits importants liés au comportement des frondeurs auto-proclamés majoritaires.

– Le 31¬† ao√Ľt 2015, ils avaient organis√© une Assembl√©e g√©n√©rale extraordinaire ill√©gale, non conforme aux textes¬† de la Fifa et de la Femafoot. A cette occasion, ils avaient nomm√© certains membres du bureau, tout en prenant des sanctions contre le pr√©sident Diarra et le secr√©taire g√©n√©ral. Ils avaient pouss√© la t√©m√©rit√© tr√®s loin, en osant coopter des membres du bureau l√©gal.

– Le 31 Octobre 2015, lors de l’A.G¬† ordinaire de la¬† F√©d√©ration malienne de football, dans la rubrique contr√īle de t√Ęches,¬† il √©tait apparu que¬† quatre clubs que sont le COB, le Djoliba AC, le CSK et¬† l’Avenir AC de Tombouctou¬† avaient sign√©¬† trois¬† forfaits en championnat. Par ce fait¬† et en application de l’article 38 du r√®glement sp√©cial du Championnat national 2015, ces clubs √©taient rel√©gu√©s en division inf√©rieure.

La pire des provocations

Le cas des organisateurs de l’Assembl√©e G√©n√©rale ill√©gale du 31 Ao√Ľt¬† a √©t√© aussi examin√© et les coupables identifi√©s ont √©t√© √©galement sanctionn√©s.

– La pire des provocations a √©t√© l’occupation de la salle de r√©union du si√®ge de la¬† Femafoot pendant des heures par le bureau fantoche issu de l’Assembl√©e ill√©gale. Les frondeurs voulaient, par ce coup de force, donner la preuve qu’ils d√©tenaient le pouvoir d’agir o√Ļ et quand ils voulaient. Le Comit√© ex√©cutif n’√©tait pas tomb√© dans le pi√®ge de la provocation.

–¬† Ensuite, une plainte fut d√©pos√©e au tribunal de la¬† Commune IV contre le secr√©taire g√©n√©ral de la F√©mafoot et autres travailleurs (un non-lieu a √©t√© prononc√©).

– Les comptes et la gestion financi√®re de la F√©mafoot ont √©t√© d√©nonc√©s au P√īle √©conomique. Bien que ne g√©rant pas les fonds de l’Etat, la F√©mafoot, pour prouver sa bonne foi et son honn√™tet√©, avait autoris√© l’enqu√™te sur sa gestion. L√† aussi un non-lieu a √©t√© prononc√©.

A partir de cette p√©riode, on constate de plus en plus une immixtion du ministre des Sports dans ce que certains nomment d√©j√† crise. Le ministre des Sports focalise ses attaques sur l’argent : Audit, d√©tournements, justificatifs des sommes suppos√©es re√ßues de la Fifa, de la Caf.

– Au regard de¬† l’ensemble¬† de cette situation, le ministre des Sports bloque l’ouverture de la nouvelle saison 2015/2016¬† de football en ne rendant pas¬† disponibles les stades et met en place une commission dite de r√©conciliation. Laquelle, apr√®s avoir rencontr√© les protagonistes,¬† avait produit un compte rendu et formul√© des propositions qui n’avaient aucune relation avec sa mission. Pour la premi√®re fois, la notion de bonne gestion, de finances et de justification apparait. Les opposants refusent les conclusions et propositions de la commission, pourtant √©manant du ministre des Sports. Ce qui, en apparence, peut √™tre consid√©r√© comme un divorce entre les deux entit√©s.

– Deux plaintes furent d√©pos√©es aupr√®s du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) par ceux qui continuent de se r√©clamer majoritaires. Le TAS, pour¬† la¬† premi√®re, les d√©boute et pour la seconde recommande l’annulation des d√©cisions prises lors de l’Assembl√©e G√©n√©rale d’Octobre 2015, l’organisation d’une Assembl√©e G√©n√©rale par la Femafoot selon ses¬† textes, en pr√©sence des int√©ress√©s. Les frondeurs, dans leur aveuglement, font une lecture erron√©e des recommandations du TAS. C’est la Fifa qui les ram√®ne √† la dure r√©alit√©: le retour aux textes de la Fifa, de la Caf et de la F√©mafoot.

– Le 5 mars 2016, sous l’√©gide du pr√©sident de l’Assembl√©e¬† nationale du Mali, la F√©mafoot¬† organise une Assembl√©e G√©n√©rale Extraordinaire¬† qui d√©cide de lever la mesure de rel√©gation des quatre clubs¬† frapp√©s par l’article 38 du R√®glement Sp√©cial du Championnat, mais les responsables de l’Assembl√©e G√©n√©rale Extraordinaire ill√©gale¬† du 30¬† ao√Ľt restent sous le coup de la suspension.

– Le 12 mars 2016, d√©bute le Championnat national avec 20 clubs¬† sous la promesse non tenue des autorit√©s de supporter le co√Ľt additionnel soit 210¬† millions de francs Cfa

– Le¬† 29¬† octobre 2016, sous la supervision de la Caf et de¬† la Fifa, la F√©mafoot, pour respecter la recommandation du TAS, organise une Assembl√©e G√©n√©rale Extraordinaire √† Sikasso o√Ļ les plaignants ont brill√© par leur absence. Pourtant cette Assembl√©e a √©t√© recommand√©e par le TAS et la Fifa. La date et les modalit√©s furent arr√™t√©es au si√®ge de la Fifa par le ministre des Sports et la secr√©taire g√©n√©rale de la Fifa, en pr√©sence du pr√©sident et du secr√©taire g√©n√©ral de la F√©mafoot.

– Le 12 d√©cembre 2016, le Ministre emp√™che le d√©but de la saison sportive, notamment la reprise des comp√©titions au Mali. Le dernier pr√©texte apr√®s celui de la¬† CAN fut la pr√©paration et l’organisation du sommet Afrique/France dans notre capitale. La date de la reprise des comp√©titions est une fois de plus renvoy√©e. Ces d√©cisions √† r√©p√©tition emp√™chent la pr√©paration des √©quipes et clubs maliens pour les comp√©titions internationales. Leurs √©checs √©taient donc bien pr√©par√©s.

Le désastreux déplacement de Poulo au siège de la Fifa

– Faut-il mentionner le d√©sastreux d√©placement du ministre et de sa d√©l√©gation en Suisse pour¬† y rencontrer les responsables de la Fifa. A l’occasion, il a fallu la bonne volont√© et la disponibilit√© du Comit√© ex√©cutif pour que le Ministre soit re√ßu par la Fifa. A l’occasion, il a pos√© quatre questions dont la plus importante portait sur une¬† possible dissolution du¬† Comit√© ex√©cutif de la F√©mafoot, au nom de la souverainet√© de l’Etat du Mali. La r√©ponse a √©t√© simple, claire et directe: L’Etat du Mali est souverain, nul ne peut nier cela; mais s’il touchait au bureau l√©galement √©lu avant la fin de son mandat, il provoquerait imm√©diatement la suspension de la F√©d√©ration malienne de football de toutes les activit√©s, de tous les avantages et aides de la Fifa. C’est une condition non n√©gociable. Souverainet√© ind√©niable certes du Mali, mais en adh√©rant √† la Fifa on s’engage au respect de ses r√®gles, de son statut.

La seconde question a port√© sur le sens de la r√©ponse du TAS √† la deuxi√®me plainte. Ensemble, la secr√©taire g√©n√©rale de la Fifa, le Comit√© ex√©cutif de la F√©mafoot et le Ministre ont convenu de la date du 29 novembre 2016 pour organiser une Assembl√©e g√©n√©rale extraordinaire. En effet, la recommandation du TAS est sujette au respect des textes de la F√©mafoot qui avait programm√© son Assembl√©e g√©n√©rale ordinaire statutaire, annuelle et obligatoire. Toute autre Assembl√©e g√©n√©rale ne pourrait √™tre qu’extraordinaire. Dans ce cas pr√©cis, la recommandation du TAS est impr√©vue donc extraordinaire. Aussi simple !

Comme demand√© par le ministre des Sports lui-m√™me, cette Assembl√©e fut supervis√©e par la Fifa et la Caf. Les protagonistes plaignants n’ont pas voulu y assister. Tout comme le Ministre qui a donn√© des ordres pour que personne de l’administration n’y assiste. Dommage !

Le 8 mars dernier, dans un calme plat, a retenti comme un coup de tonnerre la nouvelle de la dissolution du Comit√© ex√©cutif de la F√©d√©ration malienne de football et de la mise en place d’une commission provisoire. La raison fallacieuse √©voqu√©e est une menace sur le football malien sans aucune pr√©cision. On a voulu faire croire que les sportifs s’entre d√©chiraient. Ce qui n’a exist√© que dans la t√™te du Ministre Poulo. Les rencontres se d√©roulaient normalement. Mais oui, on peut parler de menaces, de danger √† se rendre sur les stades car les fils √† papa sont suspendus. Oui il y a danger car la stabilit√© du football est faite sans les enfants ch√©ris. Oui il y a danger et menace sur le football car une part des maigres sous parcimonieusement gagn√©s par le Comit√© ex√©cutif ne tombe pas dans l’escarcelle de Monsieur.

Se poser une série   

de questions

C’est un crime de l√®se-majest√© que de tout conserver pour le d√©veloppement du football dans le nord du pays, dans le Mali profond. Investir sans pr√©voir la part du lion, quel crime ! Alors mon G√©n√©ral,¬† o√Ļ avez-vous √©tudi√© vos humanit√©s quand vous ignorez¬† la part de “Baba Commandant”. A lui, il faut donner si vous ne voulez pas changer de casquette, pardon d’√©paulette.

A l’analyse de tous ces faits relat√©s et¬† av√©r√©s, on doit se poser une s√©rie de questions. Qui est √† la base de la dite crise en refusant d’ex√©cuter une sanction l√©gale pour une faute commise? Qui est assez puissant pour arr√™ter le match en refusant une d√©cision arbitrale? Qui a enfreint les textes? Qui s’est senti suffisamment puissant parce que soutenu par les autorit√©s pour bloquer toutes les actions? Qui a pris en otage le football malien en fermant les stades? Qui a d√©truit des carri√®res d’innocentes victimes? Qui se sent au-dessus des textes pour braver et imposer sa volont√©? Qui peut se permettre de dire apr√®s moi le d√©luge? Qui se sent au-dessus de tout et de tous pour pi√©tiner tout ce qui s’oppose √† va volont√©?

Ce n’est pas en regardant du c√īt√© des membres du Comit√© dissout ce 08 mars que vous trouverez la r√©ponse. En fait, c’est le 08 mars que la vraie crise a √©clat√©. En effet, cette d√©cision de dissoudre le¬† Comit√©¬† ex√©cutif de la F√©mafoot prouve que nous sommes dans un pays o√Ļ tout le monde de la sph√®re dirigeante est atteint de somnambulisme. Comment peut-on accepter qu’un seul individu assassine le football de toute une nation !!!¬† Et pire se met √† jouer √† la victime.

Ne cherchons pas midi √† quatorze heures ! Il n’est nullement question d’une affaire religieuse pour solliciter les leaders de la foi. Il n’est point question d’us ou de coutumes pour avoir l’√©clairage des¬† sages; encore moins d’une atteinte aux lois du pays. Ici nous parlons du respect et de l’application de textes qui r√©gissent des associations en toute libert√© et sans contrainte, si ce n’est se plier √† une discipline collective. Arr√™tez de culpabiliser le pr√©sident du Comit√© dissout. Il n’est rien et ne peut rien dans la sortie du p√©trin o√Ļ la folie du Ministre a plong√© notre football. Lui seul est responsable et la solution est √† son niveau. REVENIR SUR SA DECISION pour tenter de sauver ce qui peut l’√™tre encore. Il serait cruel de penser que c’est toute la sph√®re dirigeante qui cautionne l’acte pos√© par le ministre des Sports. Une autre sortie honorifique s’offre au Ministre : c’est que la volont√© politique accepte¬† au niveau de la Cour supr√™me d’invalider sa d√©cision pour que le Comit√© ex√©cutif retrouve sa l√©gitimit√©.

Mais pour tout cela, il faudrait que les d√©mons de la discorde et¬† du MAL soient encha√ģn√©s au fin fond des Enfers.

Ibrahim Sidibé, Missira  Bamako