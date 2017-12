Le collectif des supporters des 13 clubs de la ligue I et des 6 ligues régionales de football qui soutiennent Mamoutou Touré dit Bavieux a organisé, le mardi 5 décembre dernier, une marche pacifique pour demander la démission de Housseini Amion Guindo, ministre des Sports, pour cause de gestion partiale de la crise du football. Une marche pacifique qui a finalement été dispersée par les forces de l’ordre à coups de gaz lacrymogène.

Il y a de cela près quatre ans que le football malien est plongé dans une crise sans issue qui a conduit à un bras de fer entre le département des Sports et la Fédération malienne de football, chacun accusant l’autre d’être le seul responsable de la crise. Pour manifester leur ras-le-bol face aux agissements partisans du ministre des Sports, le collectif des supporters des 12 clubs et la ligue I et des 6 ligues régionales de football qui soutiennent Mamoutou Touré di Bavieux a organisé une marche pacifique pour demander la démission dudit, en l’occurence Housseini Amion Guindo.

Partis du stade Modibo Keita, les marcheurs avaient à leur tête Binafou Sylla, porte-parole du Collectif et Ousmane Diakité dit Maraka, président des supporters du Stade Malien de Bamako, ainsi que certains responsables des clubs précités. Encadrés par les forces de l’ordre (Gendarmerie et Police nationale), les milliers des marcheurs ont ainsi pris d’assaut la route allant au ministère des Sports, avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : “Poulo démission” ; “Poulo a pris notre football en otage” ; “Le sport n’est pas de la politique ” etc. A quelques centaines de mètres de leur lieu de départ, plus précisément au niveau du lycée français Liberté A, le commissaire du 3ème arrondissement est venu en personne demander aux responsables de stopper la marche. Les marcheurs, en colère, ont refusé et continué leur chemin avant d’être stoppés dans leur progression par les forces de l’ordre qui n’ont pas hésité à lancer des bombes lacrymogènes pour disperser la foule.

Entrés dans une colère noire, les marcheurs ont commencé à se défendre en jetant des cailloux sur les forces de l’ordre et cet incident a duré plus d’une heure d’horloge. Lorsque le calme est revenu, nous avons approché Binafou Sylla qui nous a confié ceci. “Nous avons organisé cette marche pour demander le départ du ministre Housseini Amion Guindo à la tête du département des Sports parce que nous avons vu que ce monsieur, au lieu de résoudre la crise, est en train de prendre position en appuyant l’autre partie. Il faut que le président de la République sache que le ministre Poulo ne peut rien faire pour le Sport et il est là pour ses propres intérêts. Ce matin, après avoir commencé notre marche qui était même encadrée par la Gendarmerie, brusquement les membres des forces de l’ordre sont venus nous gazer. Nous ne comptons donc pas baisser les bras. Nous allons continuer notre lutte jusqu’à ce que le ministre Housseini Amion Guindo quitte le département des Sports “, a-t-il expliqué.

Mahamadou TRAORE

Commentaires via Facebook :