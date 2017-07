En 2016, l’Argentin Lionel Messi, tête de gondole du FC Barcelone, avait défrayé la chronique judiciaire pour une histoire de fraude fiscale et avait été condamné par la justice espagnole à 21 mois de prison et 2 millions d’euros d’amende pour une fraude portant sur 4,16 millions d’euros provenant des droits à l’image perçus entre 2007 et 2009.

Un montage de sociétés basées à l’étranger pour éviter de payer en Espagne

Cette fois, c’est le quadruple Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo, qui avait rendez-vous avec la justice pour s’expliquer sur une fraude fiscale présumée de 14,7 millions d’euros, la dernière d’une longue série touchant le football en Espagne.

L’international portugais de 32 ans avait déjà été cité dans l’affaire des « Football Leaks » en décembre 2016 où il était soupçonné d’avoir dissimulé 149,5 millions d’euros dans les paradis fiscaux depuis 2008. Cette évasion présumée aurait été orchestrée par l’agent du capitaine de la sélection portugaise, son compatriote Jorge Mendes, l’un des hommes les plus influents de la planète du ballon rond.

Ce rendez-vous judiciaire est en réalité une audition au cours de laquelle la juge en charge du dossier devait notifier à Cristiano Ronaldo sa mise en examen pour une fraude fiscale présumée. « Il ira se présenter normalement » devant la juge, avait simplement dit à l’AFP un porte-parole de sa défense, sans vouloir commenter le fond du dossier. Selon le ministère public, la star du Real Madrid a utilisé entre 2011 et 2014 un montage de sociétés basées à l’étranger — en Irlande et aux îles Vierges britanniques — pour éviter de payer en Espagne des impôts sur les revenus tirés de contrats publicitaires avec de grandes marques. S’il était poursuivi et condamné, Ronaldo risque « une amende d’au moins 28 millions d’euros » et une peine de jusqu’à trois ans et demi de prison, selon le syndicat Gestha des experts du ministère des Finances. « Le joueur a déposé, tout est en ordre, il est en route pour chez lui  », a déclaré un représentant de son agence Gestifute. Sportif le mieux payé au monde Selon le parquet, Cristiano Ronaldo, qui est le sportif le mieux payé au monde selon Forbes, aurait en 2014 déclaré 11,5 millions d’euros de revenus d’origine espagnole pour la période comprise entre 2011 et 2014, alors qu’ils se seraient en réalité élevés à quelque 43 millions. S’y ajoutent, toujours selon le ministère public, 28,4 millions d’euros qu’il aurait dissimulés au fisc, tirés des revenus liés à ses droits à l’image pour la période 2015-2020. Soit un total 14,7 millions d’euros d’ardoise fiscale impayée. Une fois sa mise en examen notifiée, Ronaldo se consacrera à sa nouvelle saison, qui démarre le 5 août par l’entraînement au Real Madrid. Il va donc rejoindre les rangs, déjà bien garnis, des personnalités du ballon rond en délicatesse avec la justice espagnole pour des raisons fiscales.

 Par RFIÂ