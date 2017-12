Grand favori pour conserver son titre, Cristiano Ronaldo a bien été élu Ballon d’Or 2017. Il obtient le prestigieux trophée pour la 5ème fois.

Le suspense n’était guère plus important que l’année dernière. Sans surprise, Cristiano Ronaldo s’est vu logiquement décerner ce jeudi le trophée du Ballon d’Or par France Football. Le Portugais remporte le plus prestigieux des trophées individuels pour la cinquième fois de sa carrière après ceux remportés en 2008, en 2013 et 2014 et 2016. Il égalise ainsi Lionel Messi et devient le joueur le plus titré au Ballon d’Or aux côtés de l’Argentin.

Un printemps déterminant

L’année 2017 n’a pourtant pas été linéaire pour Cristiano Ronaldo. Depuis le début de la saison actuelle, la superstar portugaise ne parvient pas à maintenir ses standards en championnat, où elle n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises après une suspension de cinq matches qui aura plombé son début de saison. Mais CR7 continue à éclabousser la plus relevée des compétitions de toute sa classe. Car en Ligue des champions, le Portugais a encore collecté les prouesses, à l’image de son record obtenu cette semaine, où il est devenu le premier joueur à inscrire au moins un but à chaque match de phase de poules.