Plus d’une centaine de sportifs ont pris part à la deuxième édition du cross International du bien-être et de l’excellence. L’évènement a eu lieu ce samedi 20 janvier à Kalaban-Coura, sur une distance de 4 km. C’était sous l’égide M. Ahmidou Guindo.

Plus d’une centaine de personnes de tout âge ont participé à cette course. Repartis en trois catégories dont une féminine, les participants ont parcouru le trajet rond-point de Niamakoro-Courani à la quatrième plaque de Garantiguibougou, soit une distance 4 km. Les dames sont les premières à se lancer dans la bataille, elles étaientsuivies des amateurs.Les professionnels étaient les derniers à franchir la ligne de départ. En dame, RokiatouMaiga de l’académie sportive de Kalaban-Coura (ASK) a été la plus rapide à l’issue d’une course intense et palpitante. En homme, la course des amateurs a été enlevée par FousseyniSogodogode l’ASK et tandis que celle des professionnels a été dominée par Kassim Sangaré.

Selon les organisateurs, cette activité est une initiative de la jeunesse de Kalaban-Coura pour créer un cadre de rencontre entre toutes les générations. Elle vise à créer, disent-ils, un cadre de récréation sportif à travers toute la ville de Bamako. Le cross est ouvert à tous citoyen du monde. Aussi c’est est un espace de sensibilisation contre les accidents de circulation, les Infections Sexuellement Transmises (IST) et la lutte contre toute forme d’esclavage et de trafic des êtres humains.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

