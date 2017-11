Tottenham flambe! Opposés au Real Madrid, les Spurs ont livré une prestation royale et mis les Madrilènes au tapis (3-1). Dominateurs, les Anglais n’ont fait qu’une bouchée du Real grâce à un doublé de Dele Alli et un but d’Eriksen. La réduction du score de Ronaldo n’a rien changé à la physionomie de la rencontre. D’ans l’autre affiche de la soirée, c’est Manchester City qui s’en sorti au Napoli (2-4). Les Citizens sont qualifiés pour la suite de la compétition. Parmi les autres résultats de la soirée, on notera la victoire de Liverpool, sans Mignolet, contre Maribor (3-0), celle de Séville contre le Spartak et celle du Shakhtar contre Feyenoord (3-1) qui compromet les chances de qualification du Napoli.

Les enseignements de la soirée

Tottenham impressionne

Malgré leur défaite en championna,t la première cette saison, contre Manchester United, samedi dernier, les Spurs ont prouvé qu’il faudrait compter avec eux. Déjà très forts à l’aller, les hommes de Mauricio Pocchetino ont sorti une toute grosse prestation, ce soir à Wembley. Solides, organisés, les Spurs ont démontré leur capacité à se prjeter très vite vers l’avant. Ils ont marché sur le Real.

Le coup de moins bien se confirme

Pour les hommes de Zinedine Zidane, c’est tout l’inverse. Les merengue sont à la peine depuis le début de saison. Comme en atteste leurs deux défaites consécutives, à Gérone dimanche et ce soir, contre Tottenham. Inquiétant? C’est un peu tôt pour le dire. Tant en championnat qu’en Ligue des Champions, le Real est toujours là. Mais ce soir, les coéquipiers de Ronaldo ont montré leurs faiblesses face à une très bonne équipe de Tottenham.

Match pop corn entre City et Naples

Comme à l’aller, Manchester City et Naples ont assuré le spectacle. Deux équipes résolument tournées vers l’offensive qui avaient, toutes les deux, besoin d’une victoire. Et à la fin c’est City, bien aidé par ses défenseurs et Aguero, qui s’en sort. Les Citizens sont qualifés. Naples et Mertens auront besoin d’un six sur six pour espérer se qualifier.

Liverpool se rassure

Avec 5 points sur 9, Liverpool était loin de la qualification. Avec la victoire tranquille sur Maribor, les Reds se sont rassuré et profite de la victoire de Séville sur le Spartak Moscou pour s’isoler en tête.

La soirée des Belges Il y avait quelques Belges à l’affiche ce soir. Si Simon Mignolet a regardé du banc la victoire de Liverpool contre Maribor, tous les autres ont joué. Le résultat le plus surprenant est sans aucun doute le partage obtenu par Igor De Camargo avec l’APOEL sur la pelouse de Dortmund. Les Chypriotes sont toujours en course pour la troisième place. Deux Diables y sont allés de leur assist, aussi, ce soir, et c’était dans la même rencontre: Naples-City. Dries Mertens avait offert le but d’ouverture à Insigne, Kevin De Bruyne a offert le but de cloture à Sterling. De Bruyne, comme Alderweireld, Vertonghen et Dembélé avec Tottenham, rejoint Meunier parmi les qualifiés pour les huitièmes de finale. A noter que Tielemans était titulaire, plus tôt dans la journée, pour le partage de Monaco à Benfica.

Le Belge de la soirée Jan Vertonghen

On aurait pu y associer Toby Alderweireld mais il s’est blessé et a dû quitter la pelouse en tout début de rencontre. Auteur d’une rencontre sobre et efficace dans la défense de Tottenham, Vertonghen a contribué à la victoire des Spurs sur le Real Madrid. Pendant 70 minutes, la défense de Tottenham a tenu l’attaque de feu du Real Madrid. Une sacrée performance.

Le moment marquant La blessure d’Alderweireld

Y a-t-il une malédiction qui touche la défense des Diables Rouges? On va finir par le croire. Après Vincent Kompany et Thomas Vermaelen, c’est au tour de Toby Alderweireld de se retrouver sur la touche. Viciblement victime d’un claquage, le défenseur de Tottenham a dû quitter la pelouse de Wembley après 23 minutes de jeu, seulement. Si c’est bien un claquage, Toby Alderweireld devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Et, donc, les deux matchs amicaux contre le Japon et le Mexique. Roberto Martinez va devoir, une fois de plus, composer avec les absences pour composer son groupe.

Le tweet 1 – Le Real Madrid a subi sa plus lourde défaite en phase de groupes de LdC depuis novembre 2008 face à la Juventus (0-2). Chute. pic.twitter.com/8EishOmD0Q — OptaJean (@OptaJean) 1 novembre 2017 La statistique 4

Comme le nombre d’équipes qui ont d’ores et déjà validé leur ticket pour le tour suivant après quatre journées. Hier, le Paris Saint-Germain et le Bayern avaient assuré leur qualification, aujourd’hui, ce sont deux clubs anglais qui les ont rejoints: Tottenham et Manchester City.

Par 7sur7.be – 1/11/17 – 22h37