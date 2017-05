A l’instar du Niger, du Burkina et de la Cote d’ivoire, notre pays participera le week-end prochain à la première édition du grand prix hippique de la CEDEAO. Organisée par la fédération Ivoirienne des Sports Equestres, cette compétition mettra aux prises les meilleurs chevaux des 4 pays en trois courses. Pour encourager l’équipe malienne, le département des sports à travers le chef de cabinet Youssouf Singaré était au rendez-vous lors du départ le jeudi dernier à l’OPAM. En plus des encouragements et des bénédictions du Ministre et de l’ensemble du gouvernement, il a remis le drapeau national au président de la fédération Malienne des Sports Equestres, Mohamed Haïdara et au sélectionneur national Boubacar Diarra dit Tobor.

Le temps du départ, le champ hippique s’était transporté dans la cour de l’OPAM pour les besoins de commodité, d’embarquement des chevaux dans le camion. C’était le jeudi 18 mai dernier. Outre les chevaux, les jockeys, les palefreniers, les propriétaires et le sélectionneur national, une forte délégation de la fédération avec à sa tête le président Haïdara était au rendez-vous. Le clou de la cérémonie a été la remise de drapeau national au sélectionneur national par le chef de cabinet Youssouf Singaré représentant le Ministre des Sports. Il faut noter que la délégation malienne est composée de 15 chevaux, de 7 jockeys, d’un sélectionneur, d’une dizaine de palefreniers et de 15 membres de la fédération et de la ligue. En dehors du camion et du bus, offerts respectivement par Toguna Agro Industrie et le comité Olympique, le voyage a été entièrement pris en charge par la fédération.

La première partie de la délégation constituée des chevaux, des jockeys et des palefreniers a quitté Bamako le jeudi dernier. Le reste de la délégation constituée essentiellement des membres de la fédération et de la ligue de Bamako quitteront Bamako pour rallier Grand Bassam le mercredi 24 mai.

Fanta Sissoko

Source : L’Espion