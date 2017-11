Dans le cadre du partenariat qui oppose la Fédération Malienne d’Escrime (FME) et le Club d’Escrime de Montreuil depuis 2009, une forte délégation de la ville de Montreuil avec à sa tête son Maire, Patrice Bensag et le président du Club d’Escrime de Montreuil, Alliez Alain, a séjourné au Mali. L’occasion a été mis à profit par la FME d’organiser le 18 décembre 2016, au Stade du 26 Mars de Yirimadio, un mini tournoi à leur l’intention de ses hôtes. Deux finales ont eu lieu pour la circonstance. Celle des filles qui a mis aux prises Diakassa Coulibaly (Mifa club) à Aissata Dembélé (Usfas). Un choc qui a été remporté par Diakassa par 5 touches à 2. La troisième a été Kadia Kolonogo de Mifa. La finale des garçons a vu Daiwara Niombé (Mifa club) s’expliquer avec Sinayoko Salé du même club. La partie a été gagnée par Daiwa par 5 touches à zéro touche. Salif Djiré s’est classé 3ème. Des exhibitions ont eu lieu pour joindre l’utile à l’agréable. Après remise des médailles, le Maire de Montreuil, Patrice Bensag, s’est dit honoré d’être au Mali, fier de voir aussi que les liens de coopérations, d’amitié se renforcent plus entre la FME et le Club d’escrime de Montreuil. Je souhaite qu’il y ait plus de relation entre les deux parties pour le développement de l’Escrime au Mali. Pour ce faire, Montreuil va poursuivre sa politique de soutien à l’Escrime malien en terme d’équipement, de formation tant des joueurs que formateurs au Mali et en France pour que le Mali réponde présent aux foras internationaux. Un don composé de fleurets de compétition a été offert au club de Montreuil à la FME. Geste qui a été salué à sa juste valeur par le président de la FME, wahab Zoromé. « Nous remercions le club sportif d’Escrime de Montreuil pour son soutien, son accompagnement à notre endroit depuis des années. Son soutien a eu un impact très positif dans l’amélioration du niveau de notre Escrime qui nous classe aujourd’hui premier en Afrique de l’Ouest, dans le développement de l’Escrime malien. Je pense que le meilleur est à venir », déclare avec satisfaction le président Zoromé.

Hadama B. Fofana

