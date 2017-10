En visite au Mali, Jean Amadou Tigana, ancien international français a été reçu le mercredi 25 octobre dernier, au siège de la Fémafoot, par le nouveau président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux et certains membres du Comité exécutif de la Fémafoot. Les échanges ont porté sur le développement du football au Mali.

Bamako depuis le mardi soir pour des raisons personnelles, l’ancien joueur de l’équipe de France de football et président de l’Association pour l’assistance et l’approvisionnement médical au Mali (Aaamm) a profité de son séjour au Mali pour rendre une visite de courtoisie au nouveau président de la Fédération malienne de football et ses collaborateurs à leur siège. Au cours de cette visite, les échanges ont porté sur le développement du football au Mali.

Après leur rencontre à huis clos, les deux personnalités ont rencontré les journalistes où le président Mamoutou Touré a évoqué les raisons de cette visite de l’ancien entraineur des Girondins de Bordeaux et Shanghai Shenhua au siège de la Fémafoot. “A Bamako depuis le mardi soir, Jean Amadou Tigana malgré son emploi du temps très chargé, a décidé de nous rendre une visite de courtoisie au siège de la Fémafoot. Je profite tout d’abord de l’occasion pour remercier notre frère Jean pour cette visite et de lui dire que le siège de la Fédération malienne de football est un symbole et ce symbole peut s’identifier à lui parce que Jean est une fierté pour le football malien. Une fierté parce que l’homme a toujours partagé ses expériences acquises sur le plan international au service des autres. Après le football, Jean Amadou Tigana s’investit beaucoup le domaine social et sanitaire au Mali à travers son association pour l’assistance et l’approvisionnement médical au Mali (Aaamm). Cette association a équipé plusieurs hôpitaux du Mali en équipement sanitaire. C’est cette qualité d’humilité de l’homme qui nous a beaucoup marqué”, a-t-il précisé

Il a conclu ses propos en soulignant que cet échange avec Jean Amadou Tigana va être très bénéfique pour le Mali car l’homme à une très grande influence dans le monde du football. Il peut nous apporter beaucoup de choses pour le développement du football malien. Mahamadou TRAORE

