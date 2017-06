Le développement du football malien demeure toujours l’une des préoccupations du président de la Fédération malienne de football, Boubacar Baba Diarra. C’est dans ce cadre qu’il vient d’être invité au Maroc par le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekyaa. Le président de la Femafoot a quitté hier soir Bamako pour le Maroc pour un séjour de trois jours (Du 16 au 18 juin).

Cette visite de travail permettra de renforcer davantage les liens de coopération entre le Mali et le Royaume Chérifien, notamment dans le domaine du sport. Une belle occasion pour Boubacar Baba Diarra et Fouzi Lekyaa de discuter et d’échanger afin de trouver des voies et moyens pour développer le football malien. Cela à travers la signature d’un accord de partenariat entre les deux fédérations.

On se rappelle que depuis quelques années, les préparatifs de l’équipe nationale senior “Les Aigles du Mali” se déroulent dans un centre sportif au Maroc.

