Il est sans conteste, avec Seydou Diarra “Platini”, l’un des plus grands buteurs de l’histoire du football malien. Il partage avec l’avant-centre du Stade malien de Bamako des ann√©es 1980 (aujourd’hui bas√© en France) la triple qualit√© du sens aigu du but, d’une adresse √† toute √©preuve devant les buts et d’un r√©alisme presque parfait. Tous les connaisseurs l’auront devin√©, le h√©ros de ce huiti√®me¬† num√©ro de “Que sont-ils devenus ?” s’appelle Abdoulaye Koumar√©. Celui qui a perdu son pr√©nom au profit du surnom Muller (du nom de l’embl√©matique attaquant allemand des ann√©es 1960-1970, Gerhard M√ľller, plus connu comme Gerd M√ľller, champion du monde en 1974, meilleur buteur de la Coupe du monde en 1970 avec 10 buts dont le 800√®me de l’histoire du Mondial contre la Bulgarie et Ballon d’or la m√™me ann√©e, auteur de 365 buts en 427 matches de Bundesliga (record absolu en Allemagne) et d√©tient le record du plus grand nombre de buts inscrits sur une m√™me saison en Allemagne avec 40 unit√©s lors de la saison 1971-1972 du Bayern Munich) “ne vivait que pour marquer des buts”. Ayant pris sa retraite sportive depuis trente ans et sa retraite professionnelle depuis six mois, nous avons rencontr√© cet ancien renard des surfaces dans son Bagadadji natal pour une r√©trospective qui va tenir les nostalgiques en haleine. Muller nous dit tout !

Nous √©tions pr√™ts √† effectuer le d√©placement sur Kangaba o√Ļ il servait √† Plan International pour rencontrer Abdoulaye Koumar√©. Mais quand nous l’avons contact√©, Muller nous informe qu’il a fait valoir ses droits √† la retraite le 31 d√©cembre 2016. Par cons√©quent, il est √† Bagadadji, “Wotoro Carr√©” (le carr√© des charrettes), non loin de la grande mosqu√©e de Bamako. C’est d’ailleurs l√† qu’il est n√© un 13 mai 1958.

Une fois en face de notre h√©ros, deux questions nous br√Ľlaient les l√®vres. Primo, quelle explication √† la complicit√© de leur g√©n√©ration au Djoliba avec l’entra√ģneur¬† Karounga Ke√Įta dit K√©k√©?¬† Secundo, pourquoi il raffolait de buts ?

Nous nous rappelons encore cette sc√®ne pass√©e au d√©but des ann√©es 1980: sur une contre attaque djolibiste, Muller, apr√®s avoir d√©clench√© son tir, est fauch√© par un d√©fenseur du R√©al. Le gardien Seydou Traor√© “Guatigui” repousse le ballon, et Muller, pourtant √† terre, pousse la balle dans les filets de la main et s’aventure ensuite¬† dans un cyclone de joie immense pour manifester le but, au point de tromper la vigilance de l’arbitre central, Modibo N’Diaye, sans doute masqu√© sur l’action et qui √©tait estomaqu√©¬† par les protestations des Scorpions. Heureusement que son assistant, Sidi Bekaye Magassa, qui avait bien suivi l’action, lui fit corriger ce qui faillit √™tre une injustice.

Le silence fut une erreur…regrettable

Si nous avons tenu √† rappeler ce passage, c’est pour montrer √† tel point Muller tenait aux buts. Quand nous lui rafraichissons la m√©moire sur ces faits, notre h√©ros les reconnait et avoue son stratag√®me pour tromper les arbitres. Cela fait partie du football.

En s’entretenant avec Abdoulaye Koumar√© dit Muller, on se rend compte qu’il a une capacit√© d’analyse extraordinaire. Tous ses propos sont soutenus par des argumentations solides et irr√©futables.

Pour ce qui est de la complicit√© de leur g√©n√©ration avec leur ancien mentor, Karounga Ke√Įta dit K√©k√©, Muller dit qu’elle se r√©sume √† trois choses : la peur, le respect et la discipline vis-√†-vis du¬† baobab de H√©r√©makono qui √©tait en avance sur les joueurs. Finalement, il est parvenu √† les endoctriner.

Selon Muller, un attaquant est fait pour marquer des buts, ou faire marquer. Il trouve son amour pour le but¬† logique, parce que c’est sa raison d’√™tre sur le terrain.

Sur un tout autre plan, Abdoulaye Koumar√© se dit convaincu que son retrait par rapport √† la gestion du Djoliba AC a √©t√© une erreur fatale.¬† C’est cette indiff√©rence de sa g√©n√©ration qui a fragilis√© le club. Si les anciens du Djoliba √©taient rest√©s pr√®s de l’√©quipe, elle ne serait pas tomb√©e en disgr√Ęce aujourd’hui, √† son avis. Muller soutient qu’apr√®s avoir reconnu son erreur, il a approch√© ses anciens co-√©quipiers afin qu’ils sauvent ce qui peut encore l’√™tre. Parce que l’atmosph√®re √† H√©r√©makono avait commenc√© √† √™tre pollu√©e par des questions de transferts des jeunes. Sa d√©ception fut grande quand ceux-ci n’ont pas r√©pondu √† son cri de cŇďur. L’enfant de Bagadadji estime que seule sa g√©n√©ration au Djoliba pouvait tenir t√™te √† l’ancien pr√©sident Karounga Ke√Įta dit K√©k√©, en lui proposant des directives concernant l’orientation du club. S’√©loigner du Djoliba, c’est trahir le club.

Rep√©r√© lors d’un lever de rideau

A la question de savoir pourquoi encore cet amour aveugle pour le Djoliba ? Muller r√©pond qu’entre le Djoliba et lui, c’est une longue histoire, qui a commenc√© un beau matin de l’ann√©e 1972. Il se rappelle qu’un jour, tr√®s jeune, feu Ti√©coro Bagayoko envoie un √©missaire le prendre. Une fois devant l’ancien directeur des services de S√©curit√©, celui-ci lui demande s’il aimerait jouer avec le Djoliba. Il r√©pond par l’affirmative.¬† Mais Ti√©coro insiste¬† et dit craindre le c√īt√© du p√®re de Muller, un grand Stadiste. Abdoulaye Koumar√© le rassure et imm√©diatement l’ancien dignitaire du Comit√© militaire de lib√©ration nationale (Cmln) r√©unit toutes les conditions : photo, licence, √©quipement. Muller √©tait encore cadet.

Il est bon de rappeler que l’ancien joueur du Djoliba et de l’√©quipe nationale a √©t√© rep√©r√© lors d’un lever de rideau d’une rencontre du Djoliba. Pur produit du R√©veil Club de Bagadadji (n√© de la fusion de Santos et de Fl√®che noire), Muller, s√©lectionn√© ce jour-l√† par le Tout Puissant de Bamako Coura, a s√©duit tout le Stade omnisports. A la fin de la rencontre, une fois dans les gradins, les supporters du Djoliba, du Stade malien et de l’as R√©al le gratifient de jetons. Chacun voulait le voir √©voluer dans son √©quipe. Mais feu Ti√©coro, en bon policier, avait son plan. Il l’a mis √† ex√©cution et le reste sera facilit√© par l’envie que Muller lui-m√™me √©pousait pour jouer au Djoliba.

De la cat√©gorie des cadets, il rejoint les seniors en 1975 o√Ļ la premi√®re s√©ance d’entra√ģnement l’a beaucoup secou√©, mais sanctionn√© par sa convocation √† l’internat pour rejoindre ses a√ģn√©s qui pr√©paraient un match contre le R√©al de Banjul, en Gambie. Il a rejoint ses camarades avec un jour de retard parce que ses parents n’√©taient pas avis√©s. Et un enfant √† son √Ęge ne pouvait pas se permettre une certaine libert√©.¬† Muller se rappelle √† l’√©poque que le rythme d’entra√ģnement du Djoliba √©tait insoutenable pour un enfant g√Ęt√©, tellement que les s√©ances physiques √©taient dures √† supporter. Mais, lui a √©t√© galvanis√© par le fait que K√©k√© m√™me s’y adonnait √† cŇďur joie. Sa carri√®re conna√ģtra une autre dimension deux ans¬† plus tard, avec sa titularisation au Djoliba et sa s√©lection en √©quipe nationale. Il ne¬† les quittera que jusqu’en 1988.

L’aventure gabonaise

Entretemps, il a fait un tour au Gabon. Comme Sory Kourouma nous l’avait si bien confi√© dans le tout premier num√©ro de cette rubrique, ils ont √©t√© contact√©s en 1984¬† par un Malien r√©sident au Gabon, pour qu’ils aillent √©voluer √† l’Oprag du Gabon.

Seyba Sangar√© fut le premier √† d√©camper pour Libreville. Les dirigeants du Djoliba ont n√©goci√© le d√©part de Sory Kourouma, en lui faisant des propositions. Remetter avait tendance √† accepter le deal. Muller a conclu √† un d√©saveu √† son √©gard¬† quand son co-√©quipier l’informa que K√©k√© voulait le maintenir. C’est ainsi qu’il est all√© voir Mamadou Lamine Ha√Įdara dit Mao pour lui retirer son billet, malgr√© le refus de ce dernier. Une fois son titre de voyage en main, il informe Remetter de sa d√©cision. Ce qui fut un d√©clic pour la volont√© de l’ancien gardien, qui l’informe imm√©diatement de son intention de partir au Gabon. Voil√† comment¬† Seyba Sangar√© dit Durul√©, Abdoulaye Koumar√© dit Muller et Sory Kourouma dit Remetter se sont retrouv√©s √† Libreville. Ces derniers y passeront deux ans. Seyba y est toujours.

Retraite prématurée

A son retour¬† au Mali en 1986, Abdoulaye Koumar√© dit Muller rejoint le Djoliba et r√©cup√®re sa place de titulaire √† l’√©quipe nationale.

En 1988, contre toute attente, l’enfant de Bagadadji d√©cide de prendre sa retraite d√©finitive. Et malgr√© les interventions des joueurs, de l’encadrement technique et des dirigeants, sa d√©cision est rest√©e irr√©vocable. Mais, que s’est-il pass√© exactement ? Abdoulaye Koumar√© dit Muller donne les raisons : “L’√©quipe nationale du Mali a √©t√© invit√©e¬† par son homologue de l’Alg√©rie, pour un match amical. Quand nous sommes arriv√©s, les Alg√©riens n’avaient pris aucune disposition pour nous. Les conditions de vie dans les diff√©rents h√ītels √©taient d√©plorables, et l’√©quipe n’avait pas de terrain pour s’entra√ģner. Seulement, on s’amusait au bord de la mer. C’est dans ces conditions que nous avons rep√©r√© un terrain non loin de la mer, nous avons saisi l’opportunit√© pour au moins une s√©ance de d√©crassage. Subitement des enfants Arabes sont venus chasser l’√©quipe nationale du Mali. Le lendemain, les Alg√©riens programm√®rent le match amical. Quand le coach Kidian m’a appel√© pour me donner l’information, je lui ai dit que ces gens veulent nous humilier. Donc le mieux serait de ne pas jouer. Apr√®s mon entrevue avec Kidian, je suis parti expliquer aux joueurs ce qui est en train de se tramer. A l’unanimit√©, nous avions dit qu’il n’√©tait pas question de jouer un match. Surtout que l’√©quipe nationale n’avait pas les chaussures adapt√©es au gazon synth√©tique. Quelques instants apr√®s, le coup de fil du Minist√®re des Sports tombe et le d√©partement nous instruit de livrer le match. L’√©quipe a jou√© et s’est inclin√©e par 6 buts √† O. Quelle humiliation ! Le soir, j’ai inform√© mon compagnon de chambre Yacouba Traor√© dit Yaba du Stade malien de Bamako, de ma d√©cision d’arr√™ter. Parce que ce qui s’est pass√© √©tait inadmissible. Une fois au restaurant, Yaba annonce la nouvelle et les camarades m’ont suppli√© de revenir sur ma d√©cision. Je n’ai pas chang√© d’avis jusqu’√† ce jour. Arriv√© √† Bamako, Kidian Diallo me convoque de nouveau. Je lui dis clairement de m’excuser et que je demeure toujours dans ma logique de ne plus jouer au ballon. Parce que je n’ai pas accept√© le comportement ind√©cent des Alg√©riens. “

Ses souvenirs

Pour √©voquer ses bons souvenirs au Djoliba, l’enfant de Bagadadji se rappelle de cette finale de la coupe du Mali de 1978, qui a oppos√© le Djoliba √† l’AS R√©al. Quelques mois plus t√īt, soit au matin du 28 f√©vrier, leur ma√ģtre, Ti√©coro Bagayoko, avait √©t√© arr√™t√© dans l’affaire de la “Bande des trois”, et d√©j√† essuyait trop de critiques. Parce que l’on¬† pensait que son ombre √©tait le fruit de la supr√©matie du Djoliba qui r√©gnait sur le football malien depuis le d√©but de la d√©cennie 1970. Pour la petite histoire, un autre membre du Cmln, qui √©tait un fervent R√©aliste, est all√© voir les Scorpions pour leur dire que l’occasion est bonne pour d√©montrer que l’heure de Ti√©coro est finie. L’histoire retiendra que les Rouges ont livr√© quasiment leurs meilleurs matches de la fin des ann√©es 1970. Ils remportent le troph√©e en deux √©ditions (1-1 puis 2-1).

En √©quipe nationale, Muller se dit marqu√© par le tournoi Amilcar Cabral que le Mali a abrit√© en 1981. Les Aigles se sont inclin√©s face √† la Guin√©e Conakry aux tirs au but. Ce jour-l√†, lorsque le quatri√®me tireur guin√©en a r√©ussi son coup, le gardien Modibo Doumbia dit Modibo 10 est venu lui dire de marquer son penalty¬† et qu’il arr√™tera le cinqui√®me tir de¬† l’adversaire. Effectivement, il marquera, mais le Mali se trouvera √† √©galit√© de buts marqu√©s. Alors commen√ßa un jeu de ping-pong et au bout du fil la Guin√©e s’imposa parce que Fagn√©ry Diarra a rat√© son essai.¬† En plus de l’ambiance qui a entour√© ce tournoi, Abdoulaye Koumar√© se dit √©mu par l’attitude du public √† son √©gard. Du d√©but √† la fin des matches du Mali, les supporters scandaient son nom.¬† En plus, l’enfant de Bagadadji pense qu’il n’y a pas de¬† bon moment pour lui durant sa carri√®re que cette ambiance √† chaque regroupement de l’√©quipe nationale. Une fois que les joueurs se retrouvaient pour d√©fendre le drapeau national, c’√©tait la bonne atmosph√®re, la coh√©sion √† telle enseigne qu’il est aujourd’hui nostalgique de ce bien vivre de la vie du groupe. C’est-√†-dire qu’il n’a jamais eu de d√©ception avec les Aigles du Mali.¬† Mais h√©las ! Autre temps -autre r√©alit√© !

Son plus mauvais souvenir avec le Djoliba s’est pass√© en 1980¬† quand K√©k√© ne l’a pas retenu pour la finale de la coupe du Mali. A l’avant-veille de cette finale, le Djoliba devrait rencontrer le Heart Of d’Accra. Etant tr√®s √©puis√©, Muller dit avoir demand√© √† son entra√ģneur de lui accorder quelques jours de repos. K√©k√©, apr√®s avoir accept√©, se ravisera et trouve un alibi pour le mettre de c√īt√©. Avant le coup d’envoi, quand il est all√© dans les tribunes, les supporters du R√©al ont commenc√© √† chanter et ils se sont dit que “leur chimie noire” destin√©e √† le mettre dos √† dos avec son entra√ģneur a r√©ussi. La suite est connue : les Scorpions s’imposent par le minimum d’un but √† z√©ro.¬† B√©√Įdy Sidib√© dit Baraka est pass√© par l√†.

Un sauveur nommé Barry

Pour l’anecdote, l’enfant de Bagadadji revient sur un voyage de l’√©quipe nationale au Ghana : ¬ęc’√©tait en 1978, nous sommes partis au Ghana pour pr√©parer les √©liminatoires des jeux Olympiques. Apr√®s¬† un match amical √† Koumassi, nous sommes partis √† Accra pour une autre rencontre, qui finalement n’aura pas lieu. Nous √©tions log√©s dans un h√ītel o√Ļ les repas √©taient ind√©sirables. Affam√©e, toute l’√©quipe est sortie le soir pour payer du ma√Įs grill√©. Et c’est √† ce niveau qu’un Malien du nom de Barry, de passage, m’a interpell√© pour me demander les raisons de notre pr√©sence. Je lui ai tout expliqu√©, mais je ne savais pas qu’il √©tait un membre du personnel¬† de notre ambassade √† Accra. Barry s’est √©tonn√© du fait que la repr√©sentation diplomatique ne soit pas au courant de la pr√©sence de l’√©quipe nationale au Ghana. Il¬† a promis de rendre compte et venir nous chercher pour manger √† l’ambassade. Au-del√† de l’espoir suscit√© par notre compatriote, les joueurs ont dit que mon type est un bluffeur. Pourtant, il est revenu et nous nous sommes retrouv√©s √† l’ambassade autour d’un plat de riz √† la sauce tomate. Nous avons tout mang√©. De retour √† l’h√ītel, on nous informe que l’avion nous attend √† l’a√©roport. J’ai compris que les Ghan√©ens voulaient se d√©barrasser de nous, mais on ne m’a pas √©cout√©. Arriv√© l√†-bas, point d’avion. Une fois de plus, nous sommes retourn√©s √† l’h√ītel. Le g√©rant nous dit que toutes les chambres ont √©t√© prises.¬† Cap sur le point de d√©part, c’est √† dire l’a√©roport o√Ļ nous sommes rest√©s de 22h √† 15 h du lendemain. Ah, nous avons vu toutes les couleurs dans les voyages de l’√©quipe nationale. Mais je vous avoue que toutes ces mauvaises conditions n’affectaient pas le moral du groupe. Le seul son de l’hymme national constituait de la drogue pour nous¬Ľ.

Autres temps, autres réalités !

Et la transition est tout trouv√©e pour dire que l’√©cart est trop¬† grand entre leur g√©n√©ration et celle d’aujourd’hui. Ce qui s’est pass√©¬† √† la veille du dernier match des Aigles √† Bamako en est la parfaite illustration. Le drapeau national, l’amour du pays ont disparu au profit de l’argent. Muller se rappelle que les Aigles ont battu les El√©phants de C√īte d’Ivoire en 1983¬† par 1 but 0 et s’attendaient √† une prime de 20 000 F. Mais ce qui l’a estomaqu√©, c’est la r√©action des joueurs ivoiriens qui malgr√© leur d√©faite exigeaient leur prime. A d√©faut, une casse √† l’h√ītel s’en suivra. Et c’est l√† o√Ļ Bally djan du COB s’est enferm√© dans la chambre pour pleurer un peu. Parce qu’il n’a pas compris l’attitude des Ivoiriens et il s’est fait une id√©e sur la situation dans laquelle l’√©quipe nationale du Mali √©voluait. Muller nous a confirm√© une fois de plus que la prime de voyage √©tait fix√©e √† 20 000 F maliens, soit 10 000 Fcfa.

Ce sacrifice pour le pays continue de lui apporter du bonheur. Partout o√Ļ il va, les relations cr√©√©es par le football lui ouvrent toutes les portes.¬† Et Abdoulaye Koumar√© dit Muller soutient qu’il ne regrette rien de tout ce qu’il a fait pour son pays et qu’il est pr√™t √† le refaire au besoin.

Ag√© de 59 ans, l’enfant de Bagadadji (Wotoro carr√©), savoure sa retraite dans la tranquillit√©. Le matin, il sort pour les courses, le programme du¬† reste de la journ√©e est partag√© entre sa famille et la mosqu√©e.

O. Roger Sissoko