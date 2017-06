L’homme n’a connu qu’un seul quartier √† Bamako : Missira. Et un seul club : le Stade malien de Bamako. Cela traduit sa fid√©lit√©, sa constance dans tout ce qu’il entreprend dans la vie. Nous l’avions perdu de vue depuis sa retraite footballistique au d√©but des ann√©es 1990. Mais ce fut facile pour nous de retrouver facilement dans le quartier populaire de Missira, Mamadou Coulibaly, cet ancien arri√®re lat√©ral droit des Blancs de Bamako et des Aigles du Mali des ann√©es 1980. Surnomm√© Kouici, du nom de cet autre d√©fenseur central alg√©rien de la m√™me √©poque, notre h√©ros du jour est le fruit de la p√©pini√®re du Stade malien de la mi-1970, mais surtout de cette g√©n√©ration forg√©e par feu Mamadou Ke√Įta dit Capi, qui a √©crit de belles pages de l’histoire du Stade malien de Bamako. Dans ce num√©ro de “Que sont-ils devenus ?”, Kouici nous entretient sur sa carri√®re, sa retraite et ses projets.

Les diff√©rents acteurs que nous avons rencontr√©s dans le cadre de la rubrique “Que sont-ils devenus” ont un d√©nominateur commun. Tous ont de la peine √† situer certains √©v√©nements dans le temps. Parce qu’ils ont √©t√© d√©√ßus. L’ancien joueur du Stade malien de Bamako et de l’√©quipe nationale du Mali, Mamadou Coulibaly dit Kouici est amer sur un fait qu’il n’a pas voulu nous r√©v√©ler. Ce qui explique d’ailleurs son silence. Malgr√© les d√©marches des anciens joueurs, Kouici demeure pour le moment dans sa logique de retrait de toutes les activit√©s de football.

Arriv√© √† l’improviste chez l’ancien joueur du Stade malien, nous le port√Ęmes absent. Il √©tait √† la mosqu√©e du quartier pour les zikr, nous notifiait Mme Coulibaly qui a aussit√īt envoy√© un messager pour lui signaler notre pr√©sence. Kouici ne tarda pas √† nous rejoindre sous la pluie, dans son salon o√Ļ un accueil chaleureux nous a √©t√© r√©serv√©s.

C’est le m√™me joueur que nous avons l’habitude de voir filer sur¬† le couloir droit du Stade malien de Bamako, pour servir¬† sur un plateau d’or Seydou Diarra “Platini” ou Mahamadou Ciss√© “Tostao”. Il est l√†,¬† celui¬† dont il a fallu¬† une claque de son entra√ģneur Cheick Diallo, pour qu’il accepte¬† de sortir, apr√®s avoir pris un carton rouge. Ce jour-l√†, en homme disciplin√© vis-√†-vis des coaches, Kouici n’a pas bronch√©. Il¬† est sorti et est all√© directement dans les vestiaires.

Un destin forgé par Capi

Ag√© aujourd’hui¬† de 58¬† ans, on a de la peine √† croire que Mamadou Coulibaly a pris sa retraite depuis un an et demi, apr√®s plus de deux d√©cennies pass√©es √† la Sonatam (Soci√©t√© nationale des tabacs et allumettes du Mali). Toujours tr√®s jeune d’apparence ( il n’a rien perdu de sa vivacit√©) soutenue par une sant√© de fer qui se sent m√™me dans sa d√©marche. Ce sont d’ailleurs ces atouts juv√©niles qui ont pouss√© l’ancien entra√ģneur Mamadou Ke√Įta dit Capi √† le transformer en lat√©ral. Il √©tait ailier droit virevoltant √† ses d√©buts au Stade, √† la fin des ann√©es 1970. Le natif de Mopti se rappelle que c’√©tait au cours d’un match amical qui a oppos√© le Stade malien au Hafia Football Club de Conakry. Il √©voluait dans le couloir droit. Mais face aux remont√©es incessantes de l’arri√®re lat√©ral droit guin√©en, Capi lui a instruit de bloquer ce dernier √† partir de son camp. La strat√©gie a march√© et le voici reconverti pour de bon en lat√©ral moderne. Par la suite, Capi lui dira que l’√©quipe ne tirera profit de sa longue course que lorsqu’il vient de loin.

Son pass√© au Stade malien de Bamako a √©t√© marqu√© par l’ambiance dans le groupe, dirig√© par feu Lassine Soumaoro. A l’√©poque, dans les ann√©es 1980, apr√®s le d√©part de Capi, il y avait un d√©tail que les dirigeants et les supporters ignoraient. L’entra√ģneur du Stade √©tait figuratif. Autrement dit, une fois dans les vestiaires, chacun prenait un maillot et sortait pour les s√©ances de r√©chauffement. Le coach se contentait seulement de dire de bien jouer.

Patriotisme hier, argent aujourd’hui !

N√© le 12 d√©cembre 1959 √† Mopti, Mamadou Coulibaly a commenc√© √† jouer au football dans les quartiers de la Venise malienne. M√™me s’il avait muri le d√©sir de jouer au Bani de Mopti, il n’y parviendra pas. A l’√Ęge de 13 ans, il arrive √† Bamako et int√®gre la cat√©gorie de jeunes du Stade. Il gravit tous les √©chelons et sera vite rep√©r√© par l’entra√ģneur de l’√©poque, feu Bakoroba Tour√© dit Bako. Celui-ci porta son choix sur quelques juniors du club, et il faisait partie du lot. Leur int√©gration sera facile gr√Ęce √†¬† l’encadrement des a√ģn√©s en l’occurrence Ibrahim Berth√© dit M’Bapp√©, Modibo Doumbia dit Modibo 10.¬† Depuis, il n’a plus quitt√© l’effectif du Stade malien jusqu’√† sa retraite en 1992. Pourtant, il avait encore de la vivacit√© pour continuer. Seulement il fallait arr√™ter, parce que son emploi du temps au service ne lui permettait pas de supporter le rythme des efforts √† fournir.

Aujourd’hui, l’homme se rappelle de tous ces entra√ģneurs qui ont contribu√© √† fa√ßonner sa carri√®re. Il cite feu¬† Bakoroba Tour√© dit Bako, feu Mamadou Ke√Įta dit Capi, Mamadou Diakit√© dit Doudou et Molobaly Sissoko. Tous ceux-ci, selon lui, ont √† un moment donn√© de leur carri√®re port√© leur confiance en lui, m√™me parfois s’il n’√©pousait pas la grande forme.

Comment est venu le sobriquet Kouici ?

Mamadou Coulibaly n’a pas oubli√© les circonstances dans lesquelles il a pris ce surnom : “Moustapha¬† Kouici¬† √©tait un joueur alg√©rien¬† des ann√©es 1980. Il √©voluait au poste de d√©fenseur central. Ce sont deux co√©quipiers du Stade Malien de Bamako, en l’occurrence Ousmane K√©koumana dit Bakoko et Bocoum qui m’ont attribu√© ce surnom. C’est sur insistance de Bocoum, que tout le monde a fini par me coller ce surnom. Parce qu’ils ont conclu que j’avais les m√™mes qualit√©s que le joueur Alg√©rien. D√®s lors mon pr√©nom principal a disparu, et finalement tout le monde m’appelle par ce sobriquet. Pour la petite histoire, cela a √©t√© un grand moment d’√©motion pour moi, de rencontrer celui dont je porte le nom et de l’entendre dire qu’il tenait √† me voir. Nous nous sommes entretenus pendant un bon moment et les mots me manquent pour d√©crire cet instant. Cela s’est pass√© √† Bamako lors d’un tournoi international initi√© par le pr√©sident Amadou Toumani Tour√©”.

Le meilleur souvenir  de Kouici avec le Stade malien date de 1984 en coupe UFOA à Bamako contre un adversaire dont il ne se rappelle plus le nom.

Avec l’√©quipe nationale, c’√©tait lors de la coupe Cedeao contre la Guin√©e Conakry. Le Mali a gagn√© aux tirs aux buts. Certes, il a rat√© son penalty, mais Kouici se rappelle avoir fait un grand match.

Cependant, la finale de la coupe Ufoa perdue en 1984 contre le New Nig√©rian Banks des Stephen Keshi, Henry Sylva Wosou, Edobor Humphrey constitue un tr√®s mauvais souvenir pour notre h√©ros. Les Blancs se sont inclin√©s √† Bamako au match aller par 3 buts √† 2, avec ce fabuleux coup franc des 30 m de Keshi qui secoua les filets du portier Modibo Diakit√© dit “Modibo Dialani” (Modibo le maigrelet). A Lagos, les Blancs avaient encore courb√© l’√©chine (2-0).

Sur un tout autre plan, Mamadou Coulibaly pense que l’√©volution du monde √† tous les niveaux rend la comparaison difficile entre leur g√©n√©ration et l’actuelle. Selon lui,¬† √† leur temps, le seul fait d’int√©grer une √©quipe traduisait l’amour¬† qu’on avait pour le club. Parce qu’on ne saurait mieux servir un club sans l’aimer. Et tout le reste devait venir apr√®s.

A leur √©poque, la prime n’√©tait pas instaur√©e de fa√ßon r√®glementaire. Les joueurs recevaient des encouragements de la part des dirigeants et des supporters. En plus, on leur payait r√©guli√®rement des motos.

En √©quipe nationale, la prime de voyage √©tait de¬† 10 000 Fcfa. Aujourd’hui, la seule s√©lection √† l’√©quipe nationale vaut 500 000 Fcfa. Comment on pourrait faire un parall√®le entre les deux temps. “Si nous avions b√©n√©fici√© des m√™mes traitements que nos cadets et nos enfants d’aujourd’hui, nous aurions √©crit une belle page de l’histoire du football malien”, regrette Kouici.

Dans sa retraite, l’ancien joueur du Stade et de l’√©quipe nationale reconnait que le football lui a tout donn√©. Certes, il n’est pas ce pacha, mais avec sa pension et les relations que le football lui a cr√©√©es, il parvient √† entretenir sa famille.

Son agenda de vieux retraité ?

La mosqu√©e, le grin et les s√©ances d’entra√ģnement au champ hippique, situ√© √† quelques m√®tres de son domicile. Son silence et son √©loignement des milieux footballistiques ne l’emp√™chent¬† pas aujourd’hui de m√Ľrir un noble projet, celui de cr√©er un centre de football pour former des jeunes.

