Votre hebdomadaire pr√©f√©r√© a d√©cid√© de la cr√©ation d’une nouvelle rubrique intitul√©e “Que sont-ils devenus?”. Elle s’int√©ressera deux fois par mois¬† aux acteurs de tous les domaines de la vie nationale : sport, presse, culture, administration, diplomatie, etc. Pour ce premier num√©ro, nous avons rencontr√© un gardien de but qui a marqu√© son temps dans les ann√©es 1970-1980. Il s’appelle Sory Kourouma dit Remetter. L’homme fait partie de la g√©n√©ration la plus talentueuse, la plus soud√©e et la plus disciplin√©e du Djoliba AC, avec les Idrissa Traor√© dit Poker, Br√©hima Traor√© dit Allah ka Boura, Sadia Ciss√©, Seyba Sangar√© dit Douroul√©, Abdoulaye Koumar√© dit Muller, Ousmane Diallo “Petit Sory”, Boubacar Sow, alias Oumar Dicko, et autres. C’est un Sory Kourouma, tr√®s jovial, qui nous a re√ßus √† Kalabambougou, dans un domaine priv√© d’un autre grand joueur, Be√Įdy Sidib√© dit Baraka de l’AS R√©al de Bamako, avec qui il fr√©quente le m√™me grin. Remetter parle de tout : ses d√©buts, sa carri√®re, les anecdotes, sa retraite.¬†

Sory Kourouma est le fruit¬† de la g√©n√©ration¬† forg√©e, dorlot√©e¬† et choy√©e par feu Ti√©coro Bagayoko, Karounga K√©√Įta “K√©k√©” et feu Ti√©ba Coulibaly. Excellent gardien de but, il avait le sens de l’anticipation, et dirigeait¬† avec une dext√©rit√© extraordinaire sa d√©fense, b√Ętie autour de Boubacar Sow, Fantamady Diarra, Aly Ouattara et Youssouf Sidib√© ou Seyba Sangar√©.

Quand il est venu nous accueillir sur le terrain de football de Kalabambougou, on le revoyait encore tr√®s frais dans les ann√©es 1980, habill√© √† la “Thomas N’Kono” (l’embl√©matique gardien de but du Cameroun √† la m√™me √©poque),¬† comme aimait √† le dire le doyen feu Demba Coulibaly, et en train de refaire des relances. C’est bien lui qui est devant nous, mais l’√Ęge ne pardonne pas. Un d√©tail: Sory Kourouma n’a rien perdu de son calme.¬† Et nous n’avons pas attendu la destination pour lui poser des questions.

N√© le 25 janvier 1950 √† Bamako, Sory Kourouma a commenc√© la pratique du football dans le quartier populaire de Hamdallaye. A 11 ans, il rejoint la Guin√©e Conakry par l’interm√©diaire de son homonyme, originaire de ce pays. Il y reste jusqu’au niveau lyc√©e, o√Ļ il signe sa premi√®re licence au Nimba Sport de Z√©r√©kor√©. En 1963, toute la famille le rejoint, parce que son p√®re est d’origine guin√©enne.

Est-ce la rupture avec le Mali ? Non. Le jeune Sory Kourouma revient au pays pour ses vacances et en profite, en 1972, pour exprimer √† son oncle Diat√© Kaba son d√©sir de jouer au football. Celui-ci l’am√®ne au Djoliba AC, √† l’√©poque entrain√© par Karounga Ke√Įta dit K√©k√©. Apr√®s les formules d’accueil et les salutations d’usage, K√©k√© lui donne l’occasion de jouer une mi-temps. Son test r√©ussit et il devient le suppl√©ant du portier Bassirou Diamout√©n√©. C’est le d√©clic d’une longue et riche carri√®re au Djoliba. Bassirou Diamout√©n√© d√©c√©dera plus tard. Entre temps, les Aly Ouattara, Cheick Salah Sacko et Moussa Demb√©l√© ont rejoint le Djoliba. Pourtant, le d√©c√®s de Bassirou Diamout√©n√© ne lui donne pas l’opportunit√© d’√™tre titulaire. Il gardera toujours son statut de suppl√©ant, avec l’arriv√©e de Moussa Demb√©l√©.

Alors, comment a-t-il gagn√© son galon de titulaire ? Sory Kourouma dit Remetter pense que ce jour est son plus beau souvenir, et pour cause. Remetter explique : “En 1974,¬† en¬† √©liminatoires de la coupe d’Afrique des clubs champions, le Djoliba a battu le Bendel Inssurance du Nig√©ria en match aller par le score de 2 buts √† 0. Au match retour, √† quelques minutes du coup d’envoi, le titulaire Moussa Dembel√© a eu des malaises, et fut forfait pour la rencontre. Le pr√©sident de la F√©d√©ration Malienne de Football, feu Cheick Kouyat√©, a demand√© √† Ti√©coro Bagayoko s’il ne fallait pas¬† signer forfait avec cette nouvelle donne. Celui-ci¬† a r√©pliqu√© ¬†en disant que Sory Kourouma est l√† et il n’√©tait pas question d’envisager quoi que ce soit de n√©gatif. Le Djoliba a perdu 0-1 et s’est qualifi√©. J’ai √©t√© l’homme du match avec des arr√™ts spectaculaires. Depuis ce jour-l√†, je n’ai pas quitt√© les buts du Djoliba, le seul club que j’ai connu au Mali jusqu’√† la fin de la saison 1983 (avec √† la clef huit coupes du Mali), date de mon d√©part pour le Gabon”.

La m√™me ann√©e, il est appel√© en √©quipe nationale pour ne la quitter que dix ans plus tard. Sur sa carri√®re au sein des Aigles, Remetter reconnait que le Mali n’a pas eu tellement de chances, pour avoir √©t√© √©limin√© de fa√ßon r√©p√©titive d√®s les tours pr√©liminaires ou dans les √©liminatoires. En plus, leur g√©n√©ration √©tait aussi un abonn√© aux finales des tournois Cabral, sans jamais parvenir √† remporter le troph√©e, y compris √† Bamako en 1981.

Sa d√©ception durant sa carri√®re r√©side dans le fait qu’il a √©t√© accus√© de corruption en 1983, √†¬† la veille de la finale de la coupe du Mali, qui a oppos√© le Djoliba AC au Stade malien de Bamako. Que s’est-il pass√© ? Le Djoliba √©tait √† l’internat lorsque son chauffeur est venu lui annoncer l’accident de son taxi. Il est all√© voir le v√©hicule au garage et songeait aux moyens de r√©paration. Entretemps, un supporter du Djoliba, Mamadou Kagnassi N¬į2,¬† est venu lui dire que Mody Sylla voudrait le voir.

Effectivement, il a rencontr√© le vieux dirigeant du Stade qui a pris des dispositions pour r√©parer son taxi. Mais, les supporters qui l’ont vu ont dit partout que Mody Sylla l’a corrompu avec 1 500 000 F. La rumeur a pris de l’ampleur et les dirigeants du Djoliba ont saisi la balle au rebond pour l’interpeller. C’est¬† K√©k√©¬† qui l’interrogea sur¬† sa version des faits. Sory Kourouma a √©t√© sauv√© par le t√©moignage √©loquent de Mamadou Kagnassi N¬į2 qui a expliqu√© clairement ce qui s’est pass√©. K√©k√© lui demanda alors de se mettre dans la peau du match. Mais Sory Kourouma avait une autre id√©e, sauver son honneur en refusant de jouer la finale. Parce que tout pouvait arriver et personne n’aurait¬† cru en sa sinc√©rit√©. K√©k√©, convaincu par les propos de Kagnassi,¬† a fait intervenir les dirigeants et finalement Remetter a accept√© de jouer. Au bout du fil, le Djoliba s’est impos√© par 1 but¬† √† 0 avec √† la clef une belle prestation de Sory Kourouma. Le but djolibiste a √©t√© marqu√© sur un centre de Samba Coulibaly dit le cheval fou au terme d’une longue chevauch√©e sur la ligne de but (c√īt√© tribune soleil, c√īte M√©dina Coura), par Abdoulaye Koumar√© “Muller”¬† qui a juste pouss√© dans les buts la balle rel√Ęch√©e par le gardien stadiste Bakary Traor√© “Yatchine”,¬† √† la 12√©me minute, sans doute g√™n√© par le soleil.¬† Malgr√© cet exploit, l’ancien gardien des Rouges et des Aigles se dit d√©√ßu par le comportement de certains supporters dans cette affaire. Or, en r√©alit√©, Mody Sylla ne lui a rien dit concernant le match.

La saison suivante, par l’interm√©diaire d’un malien r√©sidant au Gabon, il fait ses premiers pas dans le professionnalisme avec Seyba Sangar√© et Abdoulaye Koumar√© dit Muller. Engag√© pour deux ans √† l’Office des Ports et Rades de Gabon, Sory Kourouma avoue avoir su pour la premi√®re fois de sa vie que le football pouvait rapporter beaucoup d’argent. C’est apr√®s cette aventure que le grand Remetter a d√©cid√© de raccrocher les crampons, plus pr√©cis√©ment en 1986.

Autre temps, autre r√©alit√©. Pour Remetter, il n’y a pas de comparaison possible entre leur¬† g√©n√©ration et¬† celle d’aujourd’hui.¬† Ce sont deux mondes diff√©rents. L’amour de la patrie et du club constituait une source de motivation dans leur cŇďur. A leur √©poque, au Djoliba, la prime n’existait pas de fa√ßon r√©guli√®re comme aujourd’hui. Seulement, en cas de victoire finale, lors de la coupe du Mali,¬† les dirigeants leur donnaient quelque chose.

En plus, jusqu’√† son arrestation, Ti√©coro Bagayoko donnait un million √† chaque fois que le Djoliba remportait la coupe du Mali. Parall√®lement √† ces gestes, tout au long de la saison, les supporters soutenaient les joueurs avec des gestes cons√©quents. Voil√† toute la diff√©rence entre les deux g√©n√©rations.¬† On a coutume de dire que le football est ingrat ou qu’il ne nourrit pas son homme. Sans pouvoir rejeter d’un revers de la main cette assertion, Sory Kourouma reconnait que le football lui a tout donn√©. Gr√Ęce au football, il a eu du travail, fond√© un foyer, assur√© sa retraite, et il continue de b√©n√©ficier des relations du football.

Dans ce cas, ne serait-il pas paradoxal qu’il disparaisse des √©crans radars ? Autrement dit, on ne retrouve Sory nulle part quand il s’agit de football ou de gestion de football, ni au Djoliba, ni √† la F√©d√©ration.

Remetter a son explication : “ ‚ĶJ’ai jou√© ma partition et il faut savoir quitter √† temps. A 67 ans, c’est la sagesse et ma vie c’est entre la maison et la mosqu√©e. Les week-ends, je viens chez Be√Įdy Sidib√© dit Baraka et avec d’autres anciens joueurs, nous discutons de tout, sauf de football. Maintenant, le football est devenu un champ de bataille o√Ļ dirigeants et supporters s’attaquent √† coups de machette. Notre g√©n√©ration n’a pas v√©cu dans cette atmosph√®re. Sinon, je suis le tr√©sorier du bureau des anciens joueurs du Djoliba. Mais, je suis les activit√©s du club de loin¬† et souvent j’ai un ancien co√©quipier qui m’informe de certains choses “.

Pendant que nous conversions, Br√©hima Traor√© dit Alla ka Bourama appelle et fixe un rendez-vous avec Remetter. Celui-ci le met en garde contre un faux rendez-vous sous peine d’amende qu’il doit envoyer par Orange money. Et apr√®s, il se retourne vers nous pour nous¬† dire que c’est¬† cette m√™me ambiance de conservateur¬† qui caract√©risait leur g√©n√©ration au Djoliba et demeurait la clef de leurs succ√®s.

Nous ne saurions quitter Sory Kourouma sans lui poser la question sur des ” dit-on ” qui nous passionnaient beaucoup dans l’enfance. C’est-√†-dire qu’il avait une main magique de chimpanz√© (Gon t√®k√®) qui l’emp√™chait d’encaisser des buts lors des grands derbys. Et qu’au moment o√Ļ il s’envolait pour le Gabon, Karounga Ke√Įta dit K√©k√© s’est pr√©cipit√© au bas de la passerelle pour lui demander de donner la “chose-l√† “.

Replong√© dans son histoire¬† juv√©nile,¬† Remetter (en rires)¬† avoue avoir entendu ces¬† all√©gations qui constituaient des¬† petites blagues entre les supporters du Djoliba et ceux d’autres clubs. Sinon, lui Sory, est parti au Gabon sur la pointe des pieds au risque d’√™tre but√© au refus des dirigeants du Djoliba. Son seul secret durant sa carri√®re demeurait le s√©rieux. Il prenait tout au s√©rieux.

Tr√®s √©mu par notre d√©marche de sortir des oubliettes les anciens du football malien , Sory Kourouma a tenu √† dire dans le m√™me ordre d’id√©es qu’il est incompr√©hensible aujourd’hui qu’on ne retrouve au niveau de la Femafoot aucune image de Salif Ke√Įta en tant que star africaine, la g√©n√©ration des jeux Africains de Brazza, celle de Yaound√© 72, ainsi que leur g√©n√©ration. Un jour, lorsque Salif √©tait pr√©sident de la Femafoot, il lui a fait la remarque. Aujourd’hui, il demande aux dirigeants de la Femafoot de songer √† reconstruire l’histoire √† travers ces images. Ce qui constituera un rep√®re pour leurs h√©ritiers.¬†¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†

O. Roger Sissoko