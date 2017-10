Depuis plusieurs mois, Yacouba Traoré «Yaba» ne quitte plus son domicile à Djicoroni-Para, que quand il a rendez-vous avec son ou ses médecins. L’ancien joueur du Stade malien et de l’équipe nationale souffre, en effet, d’hypertension et de glaucome et n’a pratiquement plus de contact avec le monde du sport en général et celui du football en particulier. «Cela fait près de 7 mois que je suis couché. Je passe tout mon temps entre les hôpitaux, les centres de référence et l’IOTA.

Les médicaments et les ordonnances sont devenus des compagnons inséparables pour moi», se lamente Yacouba Traoré «Yaba» que nous avons rencontré, hier jeudi à son domicile à Djicoroni-Para. Très affaibli par la maladie, l’ancien international expliquera que sa santé a commencé à se dégrader il y a quelques mois et qu’il ne vit aujourd’hui que «grâce aux médicaments que je prends quotidiennement».

«C’est un ami qui m’a amené à la PMI centrale, c’est là qu’on m’a indiqué que je souffre d’hypertension et de glaucome. J’ai fait une semaine de traitement et depuis j’ai des problèmes de vision. Il arrive des jours où j’éprouve toutes les peines du monde pour marcher», dira Yaba qui est âgé, aujourd’hui de 55 ans (l’ancien attaquant du Stade malien est né en 1962 à Bamako).

Au passage de notre équipe de reportage à Djicoroni-Para, Yaba était avec Oumar Doumbia «Barou», l’un de ses amis d’enfance du Badiallan. Agent de santé, Oumar Doumbia expliquera que le glaucome est une maladie de l’œil qui perturbe le bon fonctionnement du nerf optique.

«C’est le nerf optique qui transmet au cerveau les signaux visuels qui permettent de voir. Nul ne sait ce qui cause l’apparition du glaucome, mais la hausse de la pression dans l’œil est l’un des facteurs de risque principaux», précisera l’ami de Yaba. «Lorsque le glaucome est trop élevée, la pression oculaire peut endommager le nerf optique. Si c’est le cas, les signaux qu’envoie le nerf optique pourraient ne pas tous parvenir au cerveau, ce qui fait que le malade pourrait ne pas voir tout ce que son œil voit. Le glaucome peut même entraîner la cécité», complètera notre interlocuteur.

Yacouba Traoré «Yaba» a commencé sa carrière dans les années 1973-1974 dans son quartier natal du Badiallan. La même année, il sera détecté par Aly Koïta «Faye», à l’époque entraîneur des équipes de catégorie d’âge du Djoliba. En 1976, il signe sa première licence chez les Rouges et évolue en compagnie des Moussa Kéita «Dougoutigui », feu Sory Gouanlé «Petit Sory», un garçon très talentueux. «Je ne resterais pas longtemps au Djoliba, les faits se sont précipités, j’ai été dépassé par la tournure des événements et j’ai dû changer de club pour aller au Stade malien», racontera Yaba.

Sélectionné en équipe nationale par l’entraîneur Idrissa Touré «Nani», lors des éliminatoires de la CAN 1990 contre la Gambie, le jeune attaquant fera trembler les filets dès sa première apparition sous le maillot des Aigles. Suivra un long bail avec la sélection nationale qui va durer huit ans. Yaba Traoré a également évolué à l’AS Biton de Ségou, dirigé à l’époque par feu Amary Daou «qui m’a offert une maison». Revenu au Stade malien en 1988, il prendra sa retraite deux ans plus tard, après le sacre des Aigles en Coupe Amilcar Cabral. On s’en souvient, le canonnier a été, avec feu Gaoussou Samaké, l’un des grands artisans de cette première consécration du Mali dans une compétition sous régionale.



Seïbou S.

KAMISSOKO

