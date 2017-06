L’international ivoirien Cheick Tioté est décédé, lundi, à Pékin, à l’âge de 30 ans. Le joueur a rendu l’âme, suite à une crise cardiaque, alors qu’il s’entraînait avec son club, le Beijing Enterprises, a révélé son agent.

Tioté, vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations, en 2015, avec la Côte d’Ivoire, avait été transféré en Chine, en février dernier, après avoir porté pendant sept ans, le maillot de Newcastle United (Angleterre). «C’est avec une grande tristesse que je confirme que Cheick Tioté est décédé, aujourd’hui, après s’être effondré à l’entraînement», a déclaré Emanuele Palladino. Cheick Tioté a, soudainement, perdu connaissance vers 18h00, heure de Pékin (10h00 GMT), avant d’être transporté à l’hôpital en urgence mais sans pouvoir être réanimé, a précisé le club chinois. «Il est malheureusement, décédé à 19h00».

Depuis son arrivée dans la capitale chinoise, Cheick Tioté «avait apporté une contribution extraordinaire au club et était tenu en haute estime par ses entraîneurs et ses coéquipiers pour son superbe talent footballistique et son attitude professionnelle», a souligné Beijing Enterprises. Le manager de Newcastle United, Rafael Benitez, a rendu hommage, sur le site du club, à son ancien joueur, rappelant qu’il avait grandi dans une extrême pauvreté et avait possédé sa première paire de chaussures à l’âge de 15 ans. «Depuis le temps que je le connais, je n’ai eu qu’à me féliciter de son professionnalisme ; il a toujours été investi et surtout, c’était un chouette gars», a-t-il confié. Sur Twitter, les messages se sont multipliés. La star ivoirienne, Didier Drogba, a ainsi écrit : «Pas de mots», avec des émotions de tristesse, alors que le milieu de terrain de Manchester City, Yaya Touré, a dit : «Mon frère Cheick, je n’arrive pas à croire que tu es parti. Jamais, je ne t’oublierai».