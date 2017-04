Ils étaient des milliers de manifestants, mécontents de la décision de dissolution du Comité exécutif de la FEMAFOOT par le ministre des Sports, a marché, hier jeudi, de la Bourse du travail à la Cité administrative. A la fin de la marche, les manifestants ont été reçus par le tout nouveau Premier ministre, Abdoulaye Idrissa MAIGA à qui ils ont remis leur déclaration.

Plus d’un millier de personnes ont marchĂ© hier sous un soleil de plomb contre la dĂ©cision de la dissolution du ComitĂ© exĂ©cutif de la fĂ©dĂ©ration malienne de football (FEMAFOOT). Ils Ă©taient, entre autres, des responsables sportifs, de clubs, de ligues, de supporteurs, d’arbitres, leaders d’opinion Ă prendre Ă part Ă cette manifestation pacifique.

Selon le prĂ©sident de la Commission d’organisation de cette marche populaire, Bissi SANGARE, l’objectif de cette manifestation vise Ă attirer l’attention des plus hautes autoritĂ©s sur l’ampleur et les consĂ©quences de la dĂ©cision du ministre des Sports sur le secteur football de notre pays.

Aussi, a-t-il soutenu, par cette dĂ©cision impopulaire, mal rĂ©flĂ©chie, le football malien est en train de s’étouffer Ă petit feu. En effet, dira M SANGARE, c’est pour dĂ©noncer cette situation que cette marche a Ă©tĂ© initiĂ©e en vue de dĂ©fendre l’intĂ©rĂȘt du football malien et ceux des acteurs de cette discipline qui mobilise de milliers de Maliens, Ă travers le pays.

Par ailleurs, a-t-il fait savoir, il s’agit de solliciter l’implication personnelle du Premier ministre Ă la rĂ©solution de cette crise qui est en train d’impacter fortement le sport roi de notre pays.

Ladite manifestation est partie de la Bourse du travail en passant par le Boulevard de l’IndĂ©pendance pour rallier la Primature sise Ă la CitĂ© administrative. Durant ce trajet, les marcheurs scandaient les slogans suivants : « Monsieur le ministre libĂ©rez notre football », « LibĂ©rez notre football », « Poulo dĂ©gage».

De mĂȘme sur les pancartes et banderoles on pouvait lire : « Nous marchons pour la lĂ©galitĂ©, levĂ©e de la suspension pour notre football, la dĂ©politisation du football malien, garantir un avenir meilleur Ă nos jeunes footballeurs», «Installer la FEMAFOOT», entre autres.

A la Primature, le chef de l’exĂ©cutif, Abdoulaye Idrissa MAIGA a reçu quelques membres de la commission d’organisation de la marche. Les deux parties se sont entretenues pendant plusieurs minutes sur la crise de football et ses consĂ©quences sur l’avenir des jeunes acteurs dont des joueurs et des arbitres.

Au cours de cet entretien la commission d‘organisation de la manifestation a remis sa dĂ©claration au Premier ministre. Ce dernier, selon des participants Ă la rencontre, en recevant ledit document, a rassurĂ© que le dossier est entre de bonnes mains.

Selon les mĂȘmes personnes, le PM a dĂ©clarĂ© qu’il a dĂ©jĂ Ă©changĂ© avec le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale sur la situation avant d’affirmer qu’une sage dĂ©cision sera bientĂŽt prise.

Dans la dĂ©claration remise au Premier ministre dont nous avons reçu copie, les manifestants rappellent que le football malien est frappĂ© de plein fouet par une crise qui ne dit pas son nom, dont l’origine est purement personnelle, mais qui a rĂ©sultĂ© d’une consĂ©quence gĂ©nĂ©ralisĂ©e.

Tout en rappelant les consĂ©quences de la sanction de la FIFA contre notre pays, ils ont dĂ©plorĂ© l’implication du ministre des sports dans la gestion de la crise, qui n’a fait qu’empirer le problĂšme parce que sa dĂ©cision finale n’a fait que dĂ©placer le problĂšme qu’au lieu de le rĂ©soudre.

«Le football est un facteur de cohĂ©sion sociale et non le contraire, le Mali a rĂ©ellement besoin de cette cohĂ©sion pour sortir de la pire crise de son histoire. Sans le football, il’y a pas de bonheur, sans le football les jeunes prendront un autre chemin que personne ne souhaite Ă un enfant innocent», note-on dans le document.

Sollicitant l’implication du Premier ministre, les marcheurs demandent au chef de l’exĂ©cutif d’user de son bon sens de rĂ©tablir l’ordre dans notre football en se mettant en phase avec la lĂ©galitĂ© afin que la suspension de notre football puisse ĂȘtre levĂ©e le plutĂŽt possible et de permettre aux amoureux du ballon rond de reprendre le chemin des stades.

Par Sikou BAH