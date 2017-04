Suite Ă la suspension de la FĂ©dĂ©ration malienne de football par la Fifa, notre football continue sa descente aux enfers. La dissolution du ComitĂ© exĂ©cutif de la FĂ©mafoot et la mise en place d’un comitĂ© de normalisation continuent de dĂ©frayer la chronique, la sanction de l’instance suprĂŞme du football agrĂ©mente les dĂ©bats. Si la Fifa se mure dans un silence, le ministre Poulo et son comitĂ© provisoire s’agitent, en un moment oĂą la FĂ©mafoot garde le profil bas. Alors question : dans cette affaire qui sera le dindon de la farce ?

Cette question mĂ©rite d’ĂŞtre posĂ©e pour la simple raison que la crise a atteint son paroxysme, au moment oĂą l’on s’y attendait le moins. Et pour cause ! Le ministre des Sports, HousseĂŻni Amion Guindo, a Ă©talĂ© sa partialitĂ© dans une affaire qu’il aurait pu gĂ©rer dès ses premières heures. Mais hĂ©las, l’homme a manquĂ© de discernement. Et les consĂ©quences sont lĂ : le Mali est suspendu par la Fifa, notre football est pris en otage. Et dès lors, nous assistons Ă une guerre de positionnement. Le comitĂ© de normalisation mis en place par le ministre des Sports est dans sa logique d’exĂ©cution de la feuille de route, c’est-Ă -dire la rĂ©unification de la famille du football, la normalisation du football Ă travers la reprise des compĂ©titions et le rĂ©tablissement des liens avec les instances internationales, la professionnalisation du championnat, et l’audit administratif et financier de la FĂ©dĂ©ration malienne de football. Tout cela dans un dĂ©lai de douze mois. Quel théâtre ! Et la question importante est la suivante : comment rĂ©ussira-t-elle ? Plus de la moitiĂ© des clubs de ligue 1, les clubs de deuxième division, les quatorze équipes du football fĂ©minin, les arbitres, ont rĂ©affirmĂ© leur soutien indĂ©fectible au C.E dirigĂ© par Boubacar Baba Diarra. Conscient de l’Ă©chec de ses missions, et parallèlement Ă ses sorties mĂ©diatiques incendiaires, le prĂ©sident du comitĂ© de normalisation, Sidy Diallo, ne cesse de dĂ©marcher en douce certains membres du C.E, pour gagner leur sympathie et crĂ©er la confusion dans le C.E de la FĂ©mafoot. Mais peine perdue ! Tous ceux qu’il a contactĂ©s l’ont rejetĂ© gentiment.

C’est Ă dire que chaque jour la crise du football malien prend des proportions dĂ©mesurĂ©es. Notre sport roi plonge dans l’incertitude Ă cause de l’entĂŞtement du premier responsable du dĂ©partement des Sports, lequel refuse de revenir sur ses dĂ©cisions de dissolution du ComitĂ© exĂ©cutif de la FĂ©mafoot et de dĂ©signation d’un comitĂ© provisoire de normalisation.

Tous les regards sont dĂ©sormais braquĂ©s sur les agissements du ministre des Sports et de son comitĂ© dit de normalisation, et surtout leur Ă©volution dans un schĂ©ma de sortie de crise. Ils continuent de dire Ă grande pompe sur les mĂ©dias que des Ă©minents avocats et magistrats du pays saisiront le Tribunal Arbitral de Sport (TAS) pour contraindre l’instance suprĂŞme du football international Ă revenir sur sa dĂ©cision de suspension du Mali. En attendant d’avoir de la visibilitĂ© dans leurs actions, tout porte Ă croire que les choses s’annoncent vĂ©ritablement compliquĂ©es.

Car, dans la pratique, la Fifa n’est jamais revenue sur une telle sanction consĂ©cutivement Ă une ingĂ©rence des pouvoirs publics. Elle est restĂ©e rĂ©solument respectueuse de ses principes. Des Etats tout aussi exemplaires que la France, le NigĂ©ria et le BĂ©nin ont Ă©tĂ© obligĂ©s de revenir sur leur dĂ©cision, Ă©vitant Ă leur pays les mĂ©faits d’une suspension affreuse et insupportable.

Plus particulièrement, selon les informations qui fuitent de Zurich (base de la Fifa), le prĂ©sident Gianni Infantino aurait clairement exprimĂ© son soutien personnel au prĂ©sident Boubacar Baba Diarra et Ă son comitĂ© exĂ©cutif et serait dĂ©cidĂ© Ă faire du cas malien un cas d’Ă©cole, surtout au Ă©gard du comportement dĂ©fiant du ministre malien des Sports. Il se trouve qu’Ă plusieurs reprises, le ministre HousseĂŻni Amion Guindo a tenu des propos va-t-en-guerre Ă l’Ă©gard de la Fifa, Ă travers lesquels les responsables de la Fifa ont clairement dĂ©celĂ© un acharnement de sa part contre l’Ă©quipe dirigeante de la FĂ©mafoot, au profit d’une minoritĂ© active et de blocage. Le bout du tunnel s’annonce encore loin, le salut des amoureux du ballon rond au Mali semble uniquement liĂ© Ă l’annulation des deux dĂ©cisions controversĂ©es du ministre Poulo.

La Fifa s’emmure dans un silence et veut faire du Mali un cas d’Ă©cole, le ministre des Sports, dĂ©semparĂ©, s’entĂŞte toujours, pendant que son comitĂ© de normalisation s’agite et la Femafoot garde le profil bas. Alors question : qui sera le dindon de la farce ?

Entre temps, pour occuper son calendrier parce qu’il n’a rien Ă faire, le comitĂ© de normalisation multiplie les visites de courtoisie aux leaders religieux, Ă l’ancien prĂ©sident de la RĂ©publique, Ă l’AssemblĂ©e nationale, le tout sanctionnĂ© par une confĂ©rence de presse tĂ©lĂ©guidĂ©e. Quels sont les impacts de ces visites sur la crise et leurs missions ?                            A.B. HAĂŹDARA