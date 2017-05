L’image d’un Mali qui remporte un trophée continental quoi de plus belle à regarder à la télévision dans son salon quand on est président de la République ? Cette victoire est-elle le fruit du hasard? Est-ce loyale que cette image positive d’un Mali qui gagne soit utilisée en cette période de précampagne électorale par les conseillers en communication du Président de la République pour en cacher une autre très négative du comportement quotidien des membres de l’équipe gouvernementale successive depuis l’investiture d’IBK, le 4 Septembre 2013? Nous répondons par la négation Monsieur le Président. Ayez le courage d’admettre que cette victoire des cadets maliens au championnat d’Afrique de leur catégorie est à mettre à leur propre actif ou parfois de leurs parents qui n’ont ménagé aucun effort pour contribuer à la réussite (sportive) de leur rejeton dans un pays où les gestionnaires de notre sport roi ne pensent qu’à se servir eux-mêmes au lieu de servir l’intérêt collectif. La plupart de ces jeunes qui font aujourd’hui la fierté de toute la nation malienne à travers leur victoire sont issus de quartiers très défavorisés où il n’y a souvent pas de l’eau potable, de l’électricité, d’école ou de centre de santé suite à des malversations financières ou des détournements de deniers publics. Malgré cet handicap, ils y réussissent pourtant grâce à leur abnégation et à leur perspicacité. Nos leaders coutumiers et religieux, nos militaires et paramilitaires, nos opérateurs économiques et industriels, nos leaders politiques, nos syndicalistes, nos magistrats, nos médecins, nos enseignants etc., doivent s’inspirer de l’exemple donné par ces jeunes afin de pouvoir marquer le BUT de la victoire de l’émergence de notre cher Maliba dans le concert des nations d’Afrique et pourquoi pas du monde entier.

La Rédaction