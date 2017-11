La FIFA a trouvé un accord avec China Central Television (CCTV) pour la vente des droits médias exclusifs des éditions 2018 et 2022 de la Coupe du Monde de la FIFA ainsi que des autres compétitions internationales majeures de la FIFA – dont la Coupe du Féminine de la FIFA 2019 – en RP Chine jusqu’en 2022. En vertu de cet accord, CCTV a acquis l’ensemble des droits médias, sur toutes les plateformes, pour les retransmissions en direct ou en différé ainsi que les résumés de matches.CCTV est le principal diffuseur public de RP Chine, avec 99% de la population ayant accès à ses services, et le contrat signé aidera la FIFA à toucher la plus large audience possible dans le pays. L’événement phare de la FIFA y sera disponible sur les nombreuses chaînes de CCTV, mais aussi sur diverses nouvelles plateformes médias et mobiles. CCTV est le diffuseur de la Coupe du Monde en RP Chine depuis l’édition 1978 en Argentine. “La Chine a un important rôle à jouer dans la stratégie de développement international de la FIFA”, a déclaré Fatma Samoura, la Secrétaire Générale de la FIFA. “Notre étroit partenariat avec CCTV, renforcé par cet accord portant sur deux cycles, rendra la Coupe du Monde encore plus accessible à la population chinoise et permettra ainsi d’accroître la popularité du football dans le pays et d’y encourager le développement de notre sport.”

