Comme il y a deux ans, les Aigles sortent en phase de poule. En deux passages comme sélectionneur des Aigles séniors, Alain Giresse a montré à la face du monde que ceux-là qui ont cru à ses compétences se sont trompés.

Pendant la troisième journée de la phase de poules, le Mali devrait non seulement battre l’Ouganda mais et surtout compter sur une victoire ghanéenne sur l’Egypte. Hélas, ce pronostic ne verra jamais le jour, puisque l’Egypte a battu le Ghana sur le score d’un but contre zéro. A Bamako comme à l’intérieur du pays, le miracle ne s’est pas produit. Le Mali ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Avant et pendant le parcours des Aigles, Giresse n’a jamais pu montrer aux Maliens une équipe type. Pour d’autres analystes, le problème du Mali n’est pas lié au seul sélectionneur, mais aussi au manager. En tout cas, le Mali sort par la petite de la CAN Gabon 2017 à la grande déception du grand public malien qui aspire à ce trophée continental jamais brandit par les Aigles.

Maintenant, il faudra avec cette jeune génération forger un noyau pour véritablement reconstituer une équipe nationale capable de gagner la coupe.

Jean Goïta