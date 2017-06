Evoluant devant leur public le samedi 10 juin dernier en éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, les Aigles du Mali après avoir été menés au score dès la 3ème minute,ont sorti leurs griffes et l’ont emporté sur le score de 2 buts à 1face aux Panthères du Gabon.

Pour la phase inaugurale des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, les Aigles du Mali ont battu 2 buts à 1 le samedi 10 juin dernier, les Panthères du Gabon. Très à l’aise au Stade du 26 mars, les visiteurs ouvrirent le score dès la 3ème minute par Athanase Denis Bouanga. Parti sur le flanc gauche de la défense malienne, il n’a eu aucune peine pour mettre Hamari Traoré dans le vent pour battre en pleine lucarne gauche Oumar Sissoko. Dépassés par la vivacité et la mobilité des Panthères, confondant vitesse et précipitation, les Aigles mirent le public très en colère. Si bien qu’à la mi-temps, ils ont été accueillis à leur sortie du terrain par des jets de sachets d’eau. Les Gabonais eux au contraire ont été ovationnés par le public. Acclamés par le public, les Gabonais regagnèrent les premiers la pelouse. Histoire d’en finir avec leurs adversaires du jour. Blessés dans leur orgueil, les poulains d’Alain Giresse trouvèrent leur marque avec l’entrée en jeu de l’attaquant du TP MazembéAdama Traoré. A force de remuer la muraille défensive des Panthères, les Aigles obtinrent l’égalisation à la 54ème minute par Kalifa Coulibaly de son pied gauche magique. Deux minutes plus tard, suite à un cafouillage au sein de la défense gabonaise, Yves Bissouma marqua le deuxième but des Aigles. Un retournement de situation de la part des Aigles depuis la rentrée d’Adama Traoré. Et c’est sur ce score que le match se termina. Avec ce résultat de 2 buts à 1, c’est un démarrage réussi pour les Aigles du Mali dans les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019.

Les réactions

Oumar Sissoko, gardien de but des Aigles : « On avait du mal à entrer dans le match. On s’est fait surprendre assez rapidement par un coup franc qu’ils ont joué rapidement à l’intérieur. Je me suis figé un peu plus que sur le poteau pour ne pas prendre de but. Ce qui est fait est fait. Le plus important, c’est qu’on a réussi à revenir au score et prendre l’avantage. Voilà sur un match, prendre trois points à domicile est un réel objectif de l’équipe. On l’a réussi. Pour la suite, on va d’abord penser aux vacances, on va récupérer puis on va aborder les éliminatoires. L’objectif, c’est la qualification de la Can 2019.»

Yacouba Sylla, capitaine des Aigles : « Je n’ai pas à analyser 90 minutes. Aujourd’hui, on a été solidaire, on a gagné c’est l’essentiel. Merci aux jeunes pour être forts de caractères même si vous avez été pris à partie par les supporters. On a répondu présent à ce défi en remportant les trois points de la victoire. On a demandé aux supporters de la patience, on a répondu par la patience. Vous voyez, si vous nous laissez jouer on fait le travail ».

Alain Giresse, coach des Aigles :«C’est la victoire avec trois points aux termes d’un match difficile puisqu’une première mi-temps, on n’était pas dans le match. Evidemment on a pu rectifier cela d’abord tactiquement et dans l’engagement et dans la détermination. Ce qui fait qu’à l’arrivée, c’est une victoire logique. Pour le moment, on savoure la victoire. On profite de la chaleur et de la victoire. Après, il sera temps de faire un petit peu le bilan du match. ».

Daniel Cousin, ancien international Gabonais : «Je pense qu’ona bien commencé le match. On a vite fait d’ouvrir le score. Franchement, on a été costaud jusqu’en deuxième mi-temps. On a fait deux erreurs sur les deux buts. On les a remis en confiance on les a laissés jouer en deuxième mi-temps. On a une équipe jeune, beaucoup de cadres n’étaient pas là pour des raisons différentes. Pierre Emerick est en transfert, il y a beaucoup de blessés. Il y a quand même pas mal de points positifs, mais c’est vrai qu’on est un peu déçu. Ce soir on a manqué des joueurs d’expérience. Pour la suite, on ne se pose pas de questions. On espère récupérer le maximum de joueurs pour les prochains matchs. ».

