Yacouba Sylla, capitaine des Aigles du Mali, et ses coéquipiers ont réalisé une belle entrée dans les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, en battant les Panthères du Gabon par le score de 2 buts à 1. La rencontre s’est disputée le samedi 10 juin 2017 au stade du 26 mars de Bamako.

Les Aigles du Mali se sont imposés difficilement devant les Panthères du Gabon lors de cette journée inaugurale dans le groupe C. très limitée tactiquement, la sélection malienne a encaissé le premier but de la partie dès la 3ème mn. Oumar Sissoko, gardien de but malien, a été trop léger devant le tir d’Athanase Denis Bouanga au premier poteau. Après cette ouverture matinale du score, les Gabonais ont obtenu une belle occasion à la 29ème mn, mais cette fois-ci le portier malien gagne son duel devant Aaron Salaem Boupendza. Les nôtres tentent de sortir la tête de l’eau et obtiennent leur meilleure situation par Yacouba Sylla à la 39ème mn, sans succès. 1 but à zéro pour le Gabon, c’est le score à la pause.

En seconde période, il fallait attendre l’entrée en jeu d’Adama Traoré du TP Mazembé à la place d’Adama Niane pour que la partie bascule en faveur du Mali. Sa vivacité et ses débordements déstabilisent tout d’un coup la défense adverse. Ainsi, les Aigles égalisent à la 54ème mn par le biais de Kalifa Coulibaly qui a réussi quasiment un exploit individuel suite à un long centre de Yacouba Sylla. Ça change tout. Très remontés par cette égalisation, les protégés d’Alain Giresse repassent définitivement en tête grâce à une réalisation d’Yves Bissouma à la 57ème mn. Le Mali s’impose par ce score de 2 buts à 1. L’essentiel a été fait, mais force est de reconnaitre qu’Alain Giresse peine à donner un fond de jeu à l’équipe. Au plan tactique aussi, le technicien français est très limité et n’arrive pas à aligner les joueurs dans leur poste de prédilection. Conséquences, le Mali a évolué avec 3 milieux récupérateurs en même temps, sans oublier Hamari Traoré (latéral droit), toujours sacrifié comme latéral gauche. Par contre, il y a des latéraux gauches de métier comme Cheick Keïta, Youssouf Koné, Bakaye Dibassy. Alain Giresse doit revoir ses choix des hommes et tactiques.

Ils ont dit…

Daniel Cousin, membre du staff des Panthères du Gabon : « Beaucoup de nos cadres ne sont pas là pour diverses raisons. Il y a des blessés. Ce soir, nous avons manqué d’expérience. Pour la suite, nous espérons récupérer le maximum de joueurs pour atteindre notre objectif. Il y avait de la place pour faire mieux. Le Mali a une très bonne équipe, mais nous avons manqué de concentration aussi parce qu‘en deux minutes l’équipe malienne a réussi deux buts».

Adama Niane, attaquant des Aigles : « la première période était difficile pour nous mais après en seconde période, l’équipe s’est ressaisie. Je me réjoui vraiment de cette victoire de 2-1 face au Gabon. Je suis content aussi d’avoir été titularisé ce soir. Que je sois titulaire ou remplaçant, je suis prêt à tout donné pour mon pays. Après c’est le sélectionneur qui décide, je suis vraiment content d’être là ».

La fiche technique du match

Stade du 26 Mars-le 10-06-2017

Arbitre : Daniel Frazer Bennet (Afrique du sud)

Assistant 1 : Lindikharaya Bolo (Afrique du sud)

Assistant 2 : Johannes Sello Moshidi (Afrique du sud)

Arbitre réserve : Tando Helpus Ndzandzeka (Afrique du sud)

La Composition des équipes

Mali : Oumar Sissoko, Salif Coulibaly, Mahamadou N’Diaye, Hamari Traoré, Ousmane Coulibaly, Yacouba Sylla (capitaine), Lassana Coulibaly, Tongo Ahmed Doumbia, Yves Bissouma, Adama Niane, Kalifa Coulibaly

Coach : Alain Giresse

Remplaçants : Aly Yirango, Adama Traoré, Moussa Doumbia, Mohamed Oumar Konaté, Bakaye Dibassy, Cheick Fanta Mady Diarra, Adama Traoré ‘’Noss’’.

Gabon : Yves Stéphane Btseki Moto ; Didier Ibrahim NDong (Capitaine) ; Yohan Claude Wachter ; Henri Junior N’Dong ; Franck Perrin Obambou; Obame N’Dong Ulysse Daryl; Serge Junior Bertil Nicolas; Martisson N’Gouali; Guelor kanga kaku; Athanase Denis Bouanga; Louis Ameka Autchanga; Aaron Salem Boupendza;

Coach : José Alfred Camacho

Remplaçants :Nze Donald ; Muller Dinda Kambambela ; Johan Diderot Lengoualama ; Boukamba ; Mbingui Samason ; Engongah Obame Franck ; Steven Lyck ; Junior Cedric Assoumou Akue ; Loïc Cedric Mbang Ondo ;

Yacouba TANGARA