Lors d’une conférence de presse qu’il a animée le mardi 23 mai dernier au siège de la Fédération Malienne de Football, le sélectionneur national des Aigles du Mali Alain Giresse a dévoilé la liste des 22 joueurs qui affronteront le Gabon le 10 juin prochain au Stade du 26 mars pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Une liste établie avec beaucoup de défections et de blessures mais sans aucun joueur du championnat national ligue 1 à cause de leur manque de compétitivité.

C’est un Alain Giresse très soucieux à cause du refus et de la défection de la plupart de ses joueurs qui a publié la liste des 22 et non 23 joueurs devant prendre part au premier match des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Face aux Panthères du Gabon le 10 juin prochain au stade du 26 mars, les Aigles seront ainsi privés des joueurs chevronnés comme Molla Wagué, Samba Sow, Moustapha et Sambou Yatabaré, Youssouf Koné et Cheick Keita entre autres. Rajeunie par l’arrivée de trois nouveaux joueurs, l’équipe des Aigles comptera en revanche sur l’arrivée de trois nouveaux joueurs à savoir le meilleur buteur de la ligue 2 française de football Adama Niane, le latéral gauche d’Amiens Bakaye Dibassy qui vient de monter en première division avec son club et Boubacar Kiki Kouyaté, un jeune défenseur central qui évoluait au Maroc avant de rejoindre le Sporting de Lisbonne au Portugal. Pour tenter de prendre à défaut les Panthères du Gabon le 10 juin prochain au stade du 26 mars, Alain Giresse a porté son dévolu sur les trois gardiens de but à savoir Oumar Sissoko d’Orléans, Aly Yirango de Saint-Brieuc et Germain Berthé d’Horoya AC de la Guinée Conakry. Il a renouvelé sa confiance à la quasi-totalité de ses défenseurs notamment Ousmane Coulibaly de Panathinaikos, Hamari Traoré de Reims, Salif Coulibaly du TP Mazembé, Mohamed Oumar Konaté de RS Berkane, Mahamadou N’Diaye de Troyes au côté desquels, deux nouveaux défenseurs à savoir Boubacar Kiki Kouyaté de SC Lisbonne et Bakaye Dibassy d’Amiens SC feront leur baptême du feu.

Au milieu de terrain, l’on retrouve Diadié Samassekou de Salzbourg RB, Mamoutou N’Diaye de RS Antwerp, Yacouba Sylla de Montpellier, Tongo Ahmed Doumbia de Toulouse FC, Adama Traoré de Rio Ave, Adama Traoré de TP Mazembé, Yves Bissouma de Lille et Moussa Doumbia d’Arsenal Tula, Kalifa Coulibaly de la Gantoise, Cheick Fantamady Diarra de Tours, Adama Niane de Troyes et Lassana Coulibaly de Bastia.

Avec ce groupe rajeuni des Aigles, le sélectionneur national Alain Giresse a prévu un programme de préparation en deux phases. La première phase qui consistera au rassemblement des joueurs aura lieu du 28 mai au 04 juin au Centre sportif Welness du Maroc et la deuxième phase, du 04 au 10 juin à Bamako.

La suspension du Mali par la FIFA a eu des répercutions négatives sur les joueurs locaux. Pour la première fois, aucun joueur du championnat national ligue1 Orange ne figure sur cette liste des Aigles publiée par le sélectionneur national. La raison évoquée par le technicien Français est le manque de compétitivité dans leurs jambes.

A noter que l’arrêt du championnat national après seulement cinq journées disputées en est pour beaucoup dans la non sélection des joueurs locaux.

Almihidi Touré