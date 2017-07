Les Aigles locaux recevaient le samedi 22 juillet au stade Omnisport Modibo Kéita leur homologie de la Gambie dans une rencontre comptant pour le premier tour des éliminatoires du championnat d’Afrique des Nations, Kenya 2018. Les nôtres se qualifient pour le second tour après leur victoire sans appel de 4 buts à 0.

Dans cette rencontre, rien à mettre sous la dent en première période tant les aigles ont été timorés et incapables de donner du rythme à la rencontre. Les aigles ont joué à contre nature. Conséquence, les aigles ont été incapables de produire du jeu. Les gambiens quant à eux se sont contentés de se regrouper derrière en opérant par des contres stratégiques. Malgré des tentatives de part et d’autre aucun but ne sera marqué jusqu’à la pause. A la mi-temps, le Coach Djibril Dramé a fait monter les bretelles de ses joueurs. Il procède de plus à un changement en faisant rentrer Gouné Niagadou. La rentrée de celui-ci fera changer le cours de la rencontre. Par ses nombreuses accélérations, il permet à Ibrahima Koné d’inscrire un triplé (64e, 66e et 81emn). Le jeune Niangadou en plus d’avoir créé de la misère dans la défense gambienne, cerise sur le gâteau, inscrit le 4e but de la rencontre. 4 buts 0, la Gambie n’en reviendra pas. Les aigles s’envolent pour le second tour. Ils doivent rencontrer le vainqueur de la rencontre Mauritanie-Libéria. Déjà au match-aller, la Mauritanie s’était imposée face au Libéria par 1 but à 0.

Abdrahamane Sissoko