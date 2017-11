Le sélectionneur national par intérim des Aigles du Mali, Mohamed Magassouba, a dévoilé, hier jeudi 2 novembre, au siège de la Fémafoot, la liste des 23 joueurs convoqués pour la rencontre Gabon-Mali, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde, Russie 2018.

Pour cette rencontre avec les journalistes sportifs, le sélectionneur national par intérim, Mohamed Magassouba, était accompagné par Mahamadou Sidibé dit Maha, entraineur des gardiens de but, ainsi que des membres de son staff technique.

Les Aigles du Mali, derniers du groupe C avec 3 points engrangés en 3 matchs nuls et 2 défaites vont jouer le samedi 11 novembre prochain à Franceville au Gabon, la cinquième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde, Russie 2018 face aux panthères du Gabon. Pour cela, le sélectionneur national par intérim des Aigles du Mali a dévoilé une liste de 23 joueurs qui prendront part à cette rencontre sans enjeu majeur pour les deux équipes qui sont presque éliminées.

Il faut noter que cette liste du sélectionneur national ne comporte que peu de changements par rapport à la dernière rencontre des Aigles du Mali face à la même équipe nationale du Gabon lors du match aller à Bamako. « Nous avons fait cette liste dans le dynamique de la continuité, comme lors de la dernière rencontre face à la Côte d’Ivoire. Tout le monde a vu de quoi ces jeunes joueurs sont capables. C’est des jeunes qui sont capables de faire quelque chose d’extraordinaire dans l’avenir donc c’est dans cette ligne que nous avons voulu continuer avec eux », a-t-il précisé.

Mais il faut noter des absents comme le capitaine Yacouba Sylla, Falaye Sacko, Kalifa Coulibaly et Ousseinou Cissé. « L’absence de Yacouba Sylla sur la liste est un choix personnel, sinon c’est un très bon joueur qui aime jouer avec son pays. Je vous informe que Falaye a été sélectionné contre la Côte d’Ivoire parce qu’Ousmane Coulibaly était blessé donc on l’a fait venir pour remplacer ce dernier. Quant à Ousseinou Cissé, on l’a fait remplacer par Sikou Niagaté pour voir comment cela va donner. Kalifa Coulibaly est blessé depuis un moment, donc on ne peut sélectionner un joueur qui n’est pas apte », a-t-il justifié.

Sur la liste figure aussi la présence d’un nouveau joueur, Sikou Niagaté. Le défenseur central de Valenciennes FC est à sa première sélection avec les Aigles. « Nous avons un problème de défense axiale donc nous avons décidé de faire appel à Sikou Niagaté. C’est un jeune joueur qui a une bonne lecture de jeu et en plus de cela, il est très technique », a-t-il précisé.

Parlant de l’objectif de cette rencontre, le sélectionneur a expliqué que c’est de remporter la victoire contre le Gabon. « Malgré que le Mali est éliminé de la compétition, nous avons pris de l’envol depuis notre dernière rencontre et notre souhait est désormais de faire un pas de plus pour aller jusqu’au sommet parce qu’une nation de football qui est en reconstruction comme la nôtre doit aller pas à pas. Donc, nous allons affronter le Gabon dans le sens de renforcer notre équipe », a-t-il conclu.

La liste des 23 joueurs :

Gardiens : Djigui Diarra (Stade Malien de Bamako, Mali), Aly Yirango (Dinan Lehon FC, France), Adama Kéita (Djoliba AC, Mali), Défenseurs : Mamadou Fofana (Alanyaspor, Turquie), Bakaye Dibassi (Amiens, France), Molla Wague (Watford, Angleterre), Sikou Niagaté (Valenciennes, France), Ousmane Coulibaly (Panathiakos, Grèce), Hamari Traoré (Stade Rennais, France), Youssouf Koné (Reims, France). Milieux de terrain : Diadié Samassékou (Red Bulls Salzbourg, Autriche), Lassana Coulibaly (Angers, France), Adama Traoré (AS Monaco, France), Souleymane Diarra (Lens, France), Yves Bissouma (Lille, France), Amadou Haidara (Red Bulls Salzbourg, Autriche), Adama Traoré (TP Mazembé, Rdc). Attaquants : Abdoulaye Diaby, FC Bruges, Belgique), Adama Niane (Troyes, France), Moussa Marega (FC Porto, Portugal), Nouha Dicko (Hull City, Angleterre), Moussa Djénépo (Standard de Liège, Belgique), Moussa Doumbia (Rostov, Russie).

