Dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun, le Mali recevra le Gabon le 10 juin prochain. Pour l’occasion, le sélectionneur des Aigles, Alain Giresse, a dévoilé une liste de 22 joueurs ce mardi en conférence de presse. Une équipe plus rajeunie dont certains joueurs retrouvent la sélection pour la première fois et d’autres font leur retour. Aucun joueur du championnat national ne figure sur la liste.

Pour ce premier match des aigles après la suspension de la fédération malienne de football par la FIFA, l’entraineur Français a procédé à un réaménagement de son effectif.

Au niveau des gardiens de but ni Djigui Diarra ni Soumaila Diakité qui étaient présents à la CAN 2017 n’ont été convoqués. Ils payent la reprise tardive du championnat due à la crise qui secouait le football malien. Aly Yirango (Saint-Brieuc, France) et Germain Berthé (Horoya, Guinée) font leur retour et quand au titulaire Oumar Sissoko (Orléans, France), il est dans la continuité des dernières sélections.

Les absences remarquées sont celles de Bakary Sako et les frères Yatabaré (Moustaph et Sambou) faute de temps de jeu dans leurs clubs. L’attaquant du FC Bruges Abdoulaye Diaby et le patron de la défense des aigles Molla Wagué, tous deux blessés ne seront pas de la partie. Quand à Moussa Maréga, Cheick Keïta, Youssouf Koné, ils auraient décliné la convocation pour des raisons diverses aux dires de l’entraîneur.

Néanmoins, les coéquipiers du Capitaine Yacouba Sylla pourrait compter sur le meilleur buteur de la Ligue 2 française, Adama Niane, auteur de 23 réalisations en 34 matchs cette saison avec Troyes ; le meneur de jeu Diadié Samassekou, champion d’Autriche avec le Red Bull Salzbourg et aussi Bakaye Dibassy, 37 matchs avec son club Amiens promu en ligue 1 française le week-end dernier. Quant à Boubacar Kiki Kouyaté (SC Lisbonne, Portugal), il découvrira pour la première fois le nid des aigles.

Le regroupement aura lieu à Casablanca au Maroc à partir du 28 mai avant de revenir à Bamako au Mali quelques jours avant le match. Le Burundi et le Soudan du Sud sont les deux autres pays qui composent le groupe C.

Liste complète joueurs sélectionnés

Gardiens

Aly Yirango (Saint-Brieuc, France), Oumar Sissoko (Orléans, France), Germain Berthé (Horoya AC, Guinée Conakry).

Défenseurs

Hamari Traoré (Reims, France), Salif Coulibaly (T.P Mazembe, R.D Congo), Mohamed Konaté (Renaissance Berkane, Maroc), Ousmane Coulibaly (Panathinaïkos Grèce), Mahamadou N’Diaye (Troyes, France), Boubacar Kiki Kouyaté (SC Lisbonne, Portugal), Bakaye Dibassy (Amiens SC, France)

Milieux : Diadié Samassekou (Red Bull Salzbourg, Autriche), Yacouba Sylla (Montpellier, France), Mamoutou N’Diaye (RS Antwerp, Belgique), Tongo Ahmed Doumbia (Toulouse, France), Lassana Coulibaly (Bastia, France), Adama Traoré (Rio Ave, Portugal), Ives Bissouma (Lille, France).

Attaquants : Kalifa Coulibaly (La Gantoise, Belgique), Adama Niane (Troyes, France), Cheick Fantamady Diarra (Tours FC, France), Moussa Doumbia (Arsenal Tula, Russie)

Adama Traoré (Tout Puissant Mazembé, R.D Congo)

Mamadou dit M’Baré FOFANA