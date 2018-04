L’Italien Fabio Capello, qui s’est construit un superbe palmarès d’entraîneur à la tête notamment du Real Madrid et de l’AC Milan, a annoncé lundi qu’il mettait fin à sa carrière après une dernière expérience décevante en Chine. À 71 ans, et fort d’un parcours dont il peut être fier, l’homme se dit heureux et comblé d’avoir su relever ses différents défis.

Interrogé par Radio Anch’io Sport sur la possibilité de le voir prendre en mains l’équipe nationale d’Italie, Capello a expliqué avoir « déjà eu des expériences avec les sélections anglaise et russe ».

« J’ai voulu essayer d’entraîner encore une fois un club et le Jiangsu Suning a été ma dernière expérience dans le football », a ajouté le technicien italien, âgé de 71 ans et qui vient de mettre fin à son contrat avec le club chinois après neuf mois décevants.

Un homme comblé

« J’ai fait tout ce que je voulais. Je suis très heureux de ce que j’ai fait et désormais je me consacre à mes activités de commentateur. C’est un rôle où on est sûr de gagner », a-t-il ajouté.

Milieu de terrain international, passé notamment par la Juventus, l’AC Milan et l’AS Rome, Capello a ensuite réussi une carrière d’entraîneur de premier plan.

Il a remporté une Ligue des Champions avec le Milan (1994) ainsi que quatre titres de champion d’Italie avec le club lombard, un avec l’AS Rome et deux titres de champion d’Espagne avec le Real Madrid, qu’il a entraîné à deux reprises (1996-97 et 2006-2007).

Il a aussi remporté deux scudetti avec la Juventus Turin, en 2005 et 2006, qui ont ensuite été retirés après l’affaire du Calciopoli.