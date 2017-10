Neymar n’a pas lâché un mot aux journalistes français et belges. Mais il a malgré tout pris le temps de faire un selfie avec… Gilles De Bilde en quittant le stade. L’occasion de constater la surprotection mise en place autour du Brésilien. Il était très attendu et la zone mixte par laquelle il devait passer était encombrée de journalistes. Pour tenter d’approcher Neymar, chacun était prêt à y mettre les coudes. Malheureusement, le numéro 10 parisien a joué la carte de la discrétion.

Il a traversé la zone mixte en souriant et ne s’est arrêté que deux petites minutes pour répondre à quelques questions des journalistes brésiliens venus à Bruxelles. Il est notamment revenu sur son entente avec Kylian Mbappé. “C’est mon pote! C’est un gamin en or qui fait de très bonnes choses. C’est un grand joueur et il a toutes les qualités pour devenir l’un des plus grands noms dans le football. Je lui souhaite le meilleur et je veux l’aider du mieux que je peux.

J’espère pouvoir faire pour lui ce que Lionel Messi a fait pour moi à Barcelone.” Il ne faut pas poser sa main sur Neymar Après ces quelques mots, Neymar a quitté le stade comme les autres joueurs du PSG en longeant le terrain à l’intérieur du stade. Il a toutefois été arrêté par… Gilles De Bilde et Michiel Ameloot (journaliste VTM) pour faire un selfie. La troisième personne à leurs côtés était le présentateur et chanteur flamand Niels Destadsbader, lui aussi en place pour apostropher l’ex-joueur du Barça.

Il a raconté une anecdote amusante ce jeudi matin sur les ondes de la radio flamande Q-Music. “Quand j’ai posé ma main sur le dos de Neymar pour la photo, un garde du corps s’est approché pour me l’enlever!”, s’est-il étonné. On peut d’ailleurs le constater dans la vidéo que nous avons filmée. Le dispositif mis en place autour du joueur est assez impressionnant. A 222 millions d’euros, on peut le comprendre.

Par 7sur7.be –