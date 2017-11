Après examen et analyse des dossiers, la commission des statuts et règlement de la validation des dossiers a proclamé la liste des candidats aux postes électifs de la Fédération malienne d’athlétisme (FMA), le lundi 6 novembre. Six postes électifs sont à pourvoir.

La 20e session ordinaire du conseil national de la Fédération malienne d’athlétisme se tiendra le samedi 25 novembre dans la salle de conférence du stade du 26-Mars. Elle sera marquée par le renouvellement du bureau fédéral pour un mandat de 4 ans. Six postes électifs sont à pourvoir : un président, un 1er vice-président, un 2e vice-président, un trésorier général, un trésorier général adjoint et un directeur technique national (DTN).

Pour la validation des dossiers une commission a été mise en place par la FMA. Elle était sous houlette de Me Modibo Sylla. Cette commission a retenu six critères pour l’acceptation des dossier ; à savoir : ne pas être sous sanction de la Fédération, avoir une demande de candidature soutenue par une ligue, une demande de candidature personnelle, un CV, le certificat de nationalité et le casier judiciaire datant de moins de 3 mois.

Les candidats au poste de présidence devront ajouter un programme de développement.

Faute de non-conformité aux critères de constitution des dossiers, des candidatures ont été rejetées par la commission des statuts et règlement nommée pour la validation des dossiers de candidatures aux postes électifs de FMA.

Pour le poste de président, une candidature a été rejetée (celle de Daouda Sogoba) contre une acceptée (celle de Mme Sangaré Aminata Kéita). Au niveau du poste du 1er vice-président, un dossier a été accepté (celui du contrôleur général de police Zoumana Célestin Dembélé) contre deux refusés (ceux de Mohamed Alassane et d’Assagaye B. Maïga).

S’agissant du poste du 2e vice-président, le dossier d’Oumar a été accepté tandis que celui de Bouya Ben Maouloud a été rejeté. Sur les trois dossiers déposés pour le poste de trésorier général, seul celui Boubacar Faye a été accepté au profit de Mme Konaté Fatoumata Mallé et de Mme Nana Kadidia Sidibé.

La seule candidate au poste de trésorier général adjoint est Mme Traoré Seynabou Diop. Sa candidature a été acceptée. Au poste de DTN, les dossiers de Sidy Amadou Yattara ont été acceptés contre ceux d’Ousmane Koké Mariko rejetés.

Les membres présents de cette commission de validation des candidatures étaient entre autres, Kissima Sylla, secrétaire général de la FMA, Sidi Békaye Sidibé, juriste, Mme Diabaté Fatoumata Thiam de la commission féminine de la FMA et Dr. Bréhima Coulibaly, médecin de la FMA. Elle était présidée par Me Modibo Sylla, ancien athlète, avocat près la Cour.

Bintou Danioko

