Avec quatre voix contre un pour son challenger, Amadou Togola a été réélu pour un mandat de 4 ans à la tête de la Fédération malienne de cyclisme (FMC). C’était à l’issue du conseil national le samedi 8 avril 2017 à la Maison des jeunes de Bamako.

Aussitôt réélu, patron de la FMC a dit placer son nouveau mandat sous le signe de la cohésion et de la paix. “Je suis très content de l’atmosphère dans laquelle la rencontre s’est déroulée et surtout des échanges qui ont marqué les travaux. Mon équipe fera tout pour mériter votre confiance et celle du monde du cyclisme malien”, a-t-il déclaré. Et d’ajouter : “J’invite nouveau bureau à tenir compte des observations qui ont été faites lors de ce conseil”.

Togola dit avoir la certitude que le bilan du nouveau mandat sera meilleur au précédent. Pour conclure le président Togola a remercié l’ensemble de l’instance dirigeante du vélo national pour son accompagnement et son soutien pour la promotion de la discipline au Mali.

Le candidat malheureux, Mamoutou Togola a félicité le président pour sa victoire. « Je n’ai rien contre le président Amadou. Seulement, après avoir fait des observations et avec des années d’expérience, je voulais apporter des innovations au cyclisme malien. En plus de ça, nous sommes en démocratie, il est nécessaire de tenter sa chance” a-t-il déclaré.

A l’issu de l’élection, un bureau de 22 membres a été mis en place. Le secrétariat à la communication est confié à trois confrères. Il s’agit de Seibou Kamissoko du journal “L’Essor, Chiaka Doumbia du journal “Le Challenger” et Modibo S. Touré de la Radio Teriya de Niéna.

Notons que le conseil s’est déroulé en présence du représentant du ministère des Sports, Sidi Békaye Sidibé, du vice-président du Comité national olympique et sportif, Abdoul Wahab Zoromé, des présidents des ligues régionales et des délégués venus des ligues affiliées à la Fédération malienne de cyclisme.

Mariam Camara