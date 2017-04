TNTSAT AFRICA, (la Télévision numérique terrestre par satellite) fait un grand saut dans le sponsoring. Elle est désormais le sponsor officiel de la Fédération malienne de pétanque avec laquelle elle a signé un contrat le mardi 11 avril 2017, à son siège à l’ACI 2000 près de Bougieba.

TNTSAT AFRICA et la Fédération malienne de pétanque se donnent la main pour un partenariat de raison. Comme tout sponsoring, il s’agit pour la société TNTSAT AFRICA, de donner davantage de visibilité à ses produits que sont son récepteur TvBox Coumbo, la cinquantaine de chaînes gratuites et les bouquets payants. La Fédération malienne de pétanque ou de jeux de boules de son côté, entend se faire aider par des ressources générées par ce partenariat comme les soutiens financiers et matériels.

L’enveloppe prévue est de 10 millions de F CFA pour une durée d’un an. Les documents ont été signés par le président de la Fédération malienne de pétanque, Oumar Koné et le PDG de TNTSAT AFRICA, Ismaïla Sidibé. Les deux parties se sont montrées comblées. Selon le M. Sidibé, depuis plus d’un an, sa chaîne Africable Télévision suit de près ce sport pour montrer ses multiples facettes au public en lui consacrant différents reportages sportifs. Il a ajouté que son soutien ne sera pas que financier, mais qu’il va continuer à consacrer des émissions télés au jeu de boule.

«J’ose espérer que c’est un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons déjà gagné dès lors que nous nous sommes mis à table pour signer ce contrat », a affirmé M. Koné, le président de la Fédération malienne de pétanque. MDS TV, de Mamadou Dadié Sacko dit Sax va apporter sa pierre à ce partenariat. M. Sacko présent à la cérémonie de signature a promis son accompagnement à travers des émissions.

Les effets marketing qui découlent de ce sponsoring sont la possibilité offerte à TNTSAT AFRICA de déployer ses objets publicitaires sur toutes les aires de jeu de la Fédération malienne de pétanque à Bamako principalement et dans d’autres localités du Mali en cas de besoin. Ce déploiement peut se faire pendant les compétitions et même de façon permanente sur un site approprié comme celui du siège de la Fédération malienne de pétante sis à Oulofobougou en face de l’ex-salle de cinéma Soudan-Ciné.

Les maillots, survêtements de ladite fédération, feront l’objet de flocage avec les logos, bannières ou autres visuels publicitaires de TNTSAT AFRICA. Ces mêmes éléments de communication peuvent figurer sur les supports de communication de la Fédération malienne de pétanque comme son site internet.

TNTSAT AFRICA a été lancée le 13 juin 2015 à Bamako. Elle dispose de son propre téléport situé sur la route de Kati, à Minkoungou. L’achat du récepteur TvBox, qui marche par le courant électrique 220 volts que sur batterie 12 volts ou simple panneau solaire, donne accès a 50 chaines gratuites. D’où son slogan, « Le Droit à la Télé ». Six nouveaux bouquets payants sont commercialisés depuis le 25 février 2017. Ces bouquets sont composés des meilleures chaînes de cinéma, de musique, documentaire, enfant et adulte, etc.

En plus de Bamako, qui abrite l’agence principale, TNTSAT AFRICA a commencé son extension dans les régions. La première direction régionale inaugurée est celle de Sikasso, le 18 mars 2017 avec un personnel recruté sur place. Les régions de Kayes et de Sikasso s’apprêtent à accueillir leurs directions régionales dans quelques semaines avec la même politique de recrutement local pour résorber le chômage. Dans le même temps, Bamako aura deux nouvelles agences.

TNTSAT AFRICA est aussi une société citoyenne dont l’ambition est de former 1000 jeunes au métier de l’installation des équipements TNT. A ce jour, grâce au concours du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, 600 jeunes ont été formés sur toute l’étendue du territoire national.

TNTSAT AFRICADirection communication/marketing