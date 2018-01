La Fédération malienne de tennis a reçu un important lot d’équipements sportifs destiné aux jeunes athlètes. Ces équipements sportifs ont été offerts par Eric Barsacq, un expert de la Fédération internationale de tennis (Fit). La cérémonie de remise des dons s’est déroulée le jeudi 18 janvier dernier au Tennis club de Bamako, en présence de Mohamed Oumar Traoré, président de la Fédération malienne de tennis, d’Eric Barsacq, donateur, ainsi que de plusieurs membres du bureau de ladite fédération.

Dans le but d’accompagner la Fédération malienne de tennis dans la réalisation de ses objectifs, l’expert de la Fédération internationale de tennis (Fit), Eric Barsacq, a offert cet important lot d’équipements sportifs destinés aux jeunes athlètes. Ce lot est composé de raquettes, balles blanches, balles violettes pour les jeunes apprenants, chaussures (baskets), tenues sportives, plots, cordages, ainsi que des balles d’entrainement.

Selon le donateur, ces équipements lui ont été offerts par la ligue de tennis de la Nouvelle Aquitaine, le tennis club de Bordeaux et de l’ancienne joueuse de tennis, Tatiana Golowin. “Il y a eu un grand élan de solidarité parce que tout le matériel a été collecté en une semaine. Nous avons apporté plusieurs sortes de matériels comme des matériels pédagogiques pour les jeunes athlètes (balles violettes et balles blanches) et d’autres matériels destinés aux athlètes un peu plus âgés”, a-t-il précisé, avant d’ajouter que “Ma visite au Mali n’est pas seulement de venir offrir des équipements sportifs à la Fédération, je suis en mission de la Fédération internationale de tennis pour évaluer le dynamisme de la Fédération malienne de tennis afin d’en tirer le bilan. Après ma première analyse, j’avoue que ce qui a été fait est déjà positif, mais on va essayer d’améliorer, en mettant en place un projet d’une envergure importante qui pourrait être piloté par la Fédération française de tennis”.

Quant au président de la Fédération malienne de tennis, Mohamed Oumar Traoré, il a expliqué qu’Eric Barsacq séjourne actuellement au Mali parce qu’il a été envoyé par la Fit pour faire l’audit interne de la Fédération malienne de tennis, d’animer des sessions de formation au niveau des ligues et faire une évaluation. “La faiblesse actuelle du tennis malien réside au niveau de la Direction technique nationale et on attend beaucoup de cette visite d’Eric Barsacq pour combler ce vide. L’expert est au Mali dans le cadre du partenariat avec la Fit qui vient d’accorder une subvention à notre pays pour la réalisation d’un centre national de tennis. Un centre dont nous avons déjà commencé la mise en place au Lycée sportif Ben Oumar Sy de Kabala. Actuellement, le centre est fréquenté par neuf jeunes joueurs de tennis”, a-t-il expliqué.

Toujours selon le président de la Fédération malienne de tennis, l’expert de la Fit connait bien le Mali pour l’avoir visité en 2011. “Eric Barsacq a collecté ces équipements en Europe pour notre fédération. Aussi, il est bon de préciser que l’expert de la Fit est aussi le directeur de “Fête Le Mur”, l’association de Yannick Noah, ancien international français de tennis. Nous apprécions à sa juste valeur ce qu’il fait pour le tennis malien depuis plusieurs années”, a-t-il conclu.

Mahamadou TRAORE

