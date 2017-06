Le pr√©sident de la F√©d√©ration malienne de football, Boubacar Baba Diarra et son homologue de la F√©d√©ration royale marocaine de football (Frmf), Fouzi Lekjaa, ont proc√©d√©, le 16 juin 2017, √† la signature d’une convention de coop√©ration sportive de 2 ans en vue de mieux d√©velopper le football malien avec surtout la construction d’un Centre technique de football √† Bamako.

√áa y est ! La F√©d√©ration malienne de football et la F√©d√©ration royale marocaine de football sont d√©sormais li√©es par une convention de coop√©ration sportive. Le pr√©sident de la F√©d√©ration malienne de football, Boubacar Baba Diarra, √©tait le week-end dernier au Maroc sur invitation de son homologue de la F√©d√©ration royale marocaine de football (Frmf) Fouzi Lekjaa.¬† Il s’agissait de finaliser le contrat de partenariat entre les deux f√©d√©rations. C’est ainsi que Boubacar Baba Diarra et Fouzi Lekjaa ont scell√©, le 16 juin dernier √† Rabat, une convention de deux ans. Ce qui vient formaliser davantage les relations bilat√©rales d√©j√† existantes entre les deux f√©d√©rations. Il s’agit aussi de renforcer les relations de coop√©ration entre le Mali et le Royaume Ch√©rifien.

La Convention qui vient d’√™tre sign√©e porte essentiellement sur l’√©change d’expertise en mati√®re de formation, l’accompagnement pour la mise √† niveau des infrastructures sportives, l’organisation de matches amicaux et aussi sur l’arbitrage. Sans oublier l’accueil des stages de pr√©paration, notamment des √©quipes nationales.

Le pr√©sident de la F√©d√©ration falienne de Football, Boubacar Baba Diarra, √©tait tr√®s heureux de signer cette convention qui permettra de mieux d√©velopper le football malien. “Je suis aujourd’hui un pr√©sident tr√®s heureux apr√®s la signature de cette convention de coop√©ration internationale avec la F√©d√©ration royale marocaine de football. Je tiens √† remercier Fouzi Lekjaa pour avoir pens√© au Mali dans le cadre de cette coop√©ration sportive. Je dis grand merci. Et vive la coop√©ration entre le Mali et le Maroc”, nous a pr√©cis√© Boubacar Baba Diarra √† son retour de Rabat.

En signant cette convention, il s’agit de fixer un cadre de coop√©ration entre les deux f√©d√©rations de football afin de d√©velopper les √©changes et de cr√©er une synergie pouvant contribuer au d√©veloppement du football,¬† √† travers la formation des cadres techniques et administratifs et des arbitres, l’√©laboration de programmes de rencontres sportives et de s√©minaires de formation, la facilitation des √©changes et la coop√©ration entre les centres de formation de joueurs. Sans oublier aussi le d√©veloppement du football des jeunes et le football f√©minin.

Il est √©galement pr√©vu l’organisation de matches amicaux entre les s√©lections nationales A, avec des joueurs locaux et olympiques. Des matches amicaux et des stages de pr√©paration au profit des √©quipes nationales respectives des U15, U17, U20, ainsi que les √©quipes nationales f√©minines.

Autre point tr√®s important : la F√©d√©ration royale marocaine de football s’engage √† financer la construction d’un Centre technique de football √† Bamako. Il comprendra un terrain de football synth√©tique, une auberge avec une capacit√© d’accueil de 30 personnes, comprenant un espace pour une salle restaurant, une cuisine, une salle de fitness, une salle m√©dicale, une salle d’√©quipement, un bureau et une salle de r√©union. Comme pr√©cis√© dans la convention, ce projet sera r√©alis√© par le biais des soci√©t√©s marocaines sp√©cialis√©es dans le domaine.

En tout cas, un Comit√© mixte sera mis en place et il si√®gera annuellement pour l’√©valuation de l’ex√©cution et la d√©finition des programmes d’axe de l’exercice suivant.

A.B. HA√ŹDARA