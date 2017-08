Ces dernières années, le football malien est plongé dans une crise récurrente qui freine son progrès et l’atteinte par notre pays des résultats sportifs à hauteur de souhait. Pourtant, grâce aux efforts des différents acteurs, des sponsors sont de plus en plus actifs autour du football, concourant ainsi à la résolution de l’épineux problème du financement.

De plus, les différentes participations des sélections nationales, toutes catégories confondues, aux compétions continentales et mondiales de leurs catégories respectives ont généré de fortes ristournes qui tendent à soulager les efforts de nos pouvoirs publics.

Aussi, à la faveur des programmes de développement et de financement de l’instance internationale, la FIFA, notre sport roi bénéficie du financement de ses activités de formation et de renforcement de ses structures et infrastructures. Ce qui a l’avantage de renforcer les efforts de l’Etat malien qui a pu doter le sport national de nombreuses infrastructures de qualité.

Ainsi, de nos jours, le football malien est dans les meilleures dispositions pour se hisser sur le toit du football continental et s’inviter dans la cour des grands, au niveau mondial, à travers sa sélection vitrine. Tant à la fois l’Etat malien ne rechigne pas à faire face à ses obligations et à libérer les fonds nécessaires à une participation de qualité de nos équipes concernées, et également que de nombreux footballeurs maliens font le bonheur de grands clubs professionnels en Europe et en Afrique notamment.

Mais, de façon regrettable, la pratique footballistique se fait dans un environnement infesté par des querelles de personnes qui alimentent des crises multiformes. Ces nombreuses crises ont littéralement contribué à délaver l’image de l’instance dirigeante du football malien auprès de l’opinion nationale et des instances internationales en charge du football, tout en contribuant à faire oublier l’essentiel, en l’occurrence ce football qui passionne tant les maliens. Ce qui plombe les efforts de la fédération malienne de football en matière de professionnalisation du fonctionnement de nos sélections nationales.

Au regard de tout ce qui procède, de nombreux observateurs et animateurs des différents organes de l’instance dirigeante du football estiment que Me Famakan Dembélé est l’homme qu’il faut pour faire face à la situation actuelle. Tous conviennent que c’est lui qui serait capable de remettre de l’ordre avec sa capacité à rassembler tous les acteurs et son pouvoir de les remettre tous dans la même direction, celle du vrai progrès qui permettrait d’atteindre les vrais sommets.

En Famakan Dembélé, le milieu sportif malien retrouve les qualités d’un homme généreux et disponible, fédérateur par excellence, et surtout très passionné du football pour lequel il consacre l’essentiel de son temps en dehors de ses activités professionnelles. Il dispose d’un solide de réseau de relation qu’il saurait mettre au service de la professionnalisation de la gestion de nos sélections nationales et surtout du renforcement de la modernisation et de la capacité de tous les pratiquants et intervenants.

Avec lui, l’on estime que les nombreuses crises seront dépassées, car il bénéficie des soutiens et des admirateurs au niveau des différentes tendances qui rivalisent pour le contrôle de la fédération malienne de football dans la perspective du renouvellement annoncé.

Un nombre consistant de membres votants comprenant clubs, ligues et groupements seraient déjà à l’œuvre pour susciter et soutenir sa candidature. L’accepterait-il ? On attendra la clôture de l’appel à candidature pour le savoir.

ZMK