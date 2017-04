Le Bureau Central de FIBA-Afrique s’est réuni à son siège, à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 27 et 28 mars 2017. L’une des décisions prises à l’issue de cette importante réunion a été l’institution d’un trophée «Salamatou Maïga» dite Bébé (Paix à son âme) pour promouvoir le 3×3 (trois contre trois).

Sous la présidence de Hamane Niang, le bureau de Fiba-Afrique s’est donc réuni les 27 et 28 mars 2017 à Abidjan pour faire le bilan des activités de l’année écoulée et approuver les programmes de 2017.

Le bureau a aussi donné des orientations visant à relever les défis actuels du développement des compétitions, la formation et la restructuration des fédérations nationales.

Par rapport aux compétitions continentales, le bureau de Fiba-Afrique a recommandé des initiatives à mettre en œuvre dans les prochains jours pour l’organisation de Fiba Afrobasket masculin 2017 en République du Congo.

L’instance suprême du basket africain a également donné Carte blanche à son exécutif pour faire ultérieurement le choix des Wild Card (invitations spéciales) du FIBA Afrobasket.

Le bureau a aussi lancé un appel pressant aux fédérations nationales qualifiées pour la phase finale du Fiba Afrobasket masculin et à celles qui sont susceptibles de l’être dans quelques jours afin qu’elles s’enregistrent sur la plateforme de la Fiba dédiée aux éliminatoires (zone Afrique) de la Coupe du monde de basketball 2019.

Les participants disent aussi avoir pris bonne note de l’équilibre à rechercher au niveau du nombre d’équipes à qualifier par groupe de compétition au niveau du Fiba Afrobasket, Fiba Women’s Afrobasket, du Fiba Africa Champions Cup, Fiba Africa Champions Cup Women et des compétitions de Jeunes.

Ils ont interpelé la Zone 2, pour l’organisation de compétitions de jeunes et des clubs champions, au titre des phases de qualification. Le bureau a enfin recommandé aux présidents des sous-zones d’organiser des ateliers d’information sur les nouveaux systèmes des compétitions Fiba à l’attention de leurs fédérations nationales en marge du congrès du mi-mandat.

Le bureau s’est félicité du bel engouement suscité par les éliminatoires de Fiba Afrobasket 2017, particulièrement en Zone 2, et recommandé que toutes les dispositions soient prises pour une meilleure communication sur les compétitions continentales.

Par rapport au développement et à la promotion du 3X3, le bureau de Fiba-Afrique a exhorté les fédérations nationales à s’y investir plus et à participer aux tournois inscrits au programme 2017 de Fiba Afrique.

La réunion a aussi honoré l’un des grands serviteurs de la balle au panier en décidant de la mise en place d’un Trophée «Salamatou Maïga» pour un Tournoi 3X3 continental aux normes Fiba pour les équipes nationales U18 filles et garçons.

Pour ce qui est de l’appui au développement des fédérations nationales, Hamane Niang et son staff ont invité celles-ci et les sous-zones à s’impliquer dans la distribution des matériels et équipements. Ils ont aussi instruit à la Commission des fédérations nationales de se mettre en rapport avec celles-ci pour déterminer cinq de leurs priorités de développement.

Le bureau de Fiba-Afrique a invité les instructeurs à s’impliquer dans l’organisation des formations dans leur fédération nationale respective.

En outre, le bureau de Fiba-Afrique a invité les présidents des Zones et ses autres membres à inciter les fédérations nationales à participer en grand nombre au congrès mi-mandat 2017 prévu à Bamako.

Moussa Bolly