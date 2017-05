L’équipe nationale Cadets du Mali affronte ce dimanche 28 mai  son homologue du Ghana en finale de la 12e édition de la Coupe de d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (à 17h30 GMT). Vainqueur de l’édition 2015 au Niger, le Mali se dirige vers son deuxième titre d’affilée.   Auparavant, le match de classement opposera le Niger à la Guinée (14h30).

L’objectif premier (se qualifier pour la coupe du monde) étant chose faite, les Aiglonnets du Mali tenteront d’atteindre leur second objectif de la CAN U17 Gabon 2017 ce dimanche contre les Black Stars Cadets du Ghana qui demeure la défense du titre dont ils sont détenteurs.

A cette finale inédite, c’est l’occasion  donc pour  le Mali d’épingler son deuxième titre historique d’affilée et d’intégrer  le gotha fermé des nations les plus titrées,  et pour le Ghana de s’offrir sa troisième couronne.

Après avoir terminé  leaders de leurs  poules respectives (A et B) à l’issue des matchs de groupes, le Ghana et le Mali qui ont confirmé leur suprématie en demi-finales de la compétition en évinçant respectivement le Niger et la Guinée se livreront  un duel sans merci ce dimanche au terme duquel le vainqueur sera couronné roi d’Afrique.

Après avoir perdu (1-0) une finale en 1997 au Botswana face à l’Egypte avec la génération des Seydou Keita, le Mali pourrait fêter un deuxième titre d’affilée en cas de victoire contre le Ghana ce dimanche après le triomphe de 2015 au Niger devant l’Afrique du Sud (2-0). Une consécration qui permettrait  au Mali de rejoindre le cercle restreint des pays les plus titrés du tournoi avec 2 trophées chacun. Il s’agit du  Ghana (1995,1999), de la Gambie (2005, 2009) et du  Nigeria qui a remporté les titres de 2001 et 2007.

L’enjeu de cette finale est donc de taille pour le coach Jonas Komla et ses poulains qui ont également une revanche à prendre sur l’adversaire du jour car le Mali avait été dominé (1-0) par le même  Ghana en match d’ouverture de l’édition de 1995 qui s’est déroulée à Bamako. Une CAN qui consacrait également le premier sacre du Ghana dans ladite compétition aux dépens du Nigeria (3-1 après prolongation). Cette année-là , le Mali avait terminé 4e de la CAN après la défaite en petite finale (2-1 a.p) face à la Guinée.

FootMali.com Youssouf Koné               Â