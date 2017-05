La grande finale de la compétition Nido nutri-académie de Nestlé, à travers sa marque Nido, s’est déroulée le samedi 27 mai 2017, dans l’enceinte de la société à Quinzanbougou. Ainsi, trois jeunes filles étaient en compétition lors de cette finale. Il s’agit de Oureida Korotoumé de l’école Farandole, troisième avec 11 points, Alimatou Makalou de l’école Sainte Thérèse, deuxième avec 13,50 points et la première place est revenue à Astan Balablen Traoré de l’école La lumière qui décroche une bourse d’études d’une valeur de 300.000 FCFA.

Au dire du Général business manager de Nestlé Mali, Richard Fowand, la Nido nutri-académie, organisée en collaboration avec le ministère de l’éducation nationale, se veut être un programme vecteur d’éducation à travers plusieurs activités, des sessions sur la nutrition pour les mamans et pour les enfants de la fondamentale et une compétition sur la culture générale de la nutrition pour les élèves de la 5ème et 6ème année. Plus loin, il dira que c’est dix établissements d’enseignements primaires qui ont abrité le déroulement de cette première édition. Et que c’est plus de 1000 mamans qui ont participé aux sessions et évaluations du Nutri-académie. Tout en soulignant que c’est également 200 élèves qui ont participé à cette compétition interscolaire. Pour conclure, il a remercié les uns et les autres pour leurs dévouements.

Sous la diligence des membres du jury, les trois candidats de cette grande finale se sont affrontés durant des heures dans plusieurs disciplines telles que la grammaire, la géographie, l’Histoire et la mathématique avec réponses orales et écrites. Après des concertations, les membres du jury ont aussi délibéré à travers la voix de son président Almamy Niono. Ainsi, Oureida Korotoumé de l’école Farandole, a été troisième avec 11 points, Alimatou Makalou de l’école Sainte Thérèse, a été deuxième avec 13,50 points et la première place est revenue à Astan Ballablen Traoré de l’école La lumière qui décroche une bourse d’études d’une valeur de 300.000 FCFA. Par ailleurs, rappelons que les trois candidates ont reçu chacune des paniers Nestle composés de plusieurs cadeaux, soit d’une valeur de 75.000 FCFA.

Représentant le ministère de l’éducation nationale, Almamy Niono a remercié Nestlé pour cette initiative qui selon lui est salutaire. Cependant, il a évoqué la nécessité d’étendre cette compétition sur tout Bamako à l’avenir.

Ousmane Baba Dramé