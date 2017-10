A cause d’une erreur d’arbitrage, la finale de la Coupe jeunesse de l’Adéma/PASJ de la Commune IV s’est terminée en queue de poisson. Le ministre Adama Tiémoko Diarra et sa délégation ont échappé au jet de cailloux et autres altercations à la fin du match.

La finale a regroupé le secrétaire général du parti de la Commune IV, le ministre Adama Tiémoko Diarra, le secrétaire général de la jeunesse, Nouhoum Tangara, et un grand public sportif.

Le tournoi était dédié à la mémoire de trois militants des figures emblématiques du parti disparus. Il s’agit de feu Mohamadou Kanté, Ba Cissé, Sountougouba Tounkara. Venu soutenir la jeunesse et pour remettre la coupe au vainqueur, le ministre et sa délégation ont plutôt assisté en fin de match à de vives altercations et jets de pierres. Une situation provoquée par une erreur d’arbitrage.

Cette finale a opposé Hamdallaye II et Sébénikoro. Tout s’est très bien passé au terme des 90 minutes avec un score nul. C’est aux tirs au but que l’arbitre central a mal apprécié un tir de l’équipe d’Hamdallaye II en lui accordant le but avant de revenir sur sa décision après avoir consulté son juge de ligne. L’équipe de Sébénikoro a eu raison sur celle d’Hamdallaye II par 4 buts à trois. Les heurts ont aussitôt éclaté sur le terrain, certains supporters d’Hamdallaye voulaient la peau de l’arbitre central pour avoir validé puis invalidé leur penalty.

Après des minutes de cafouillages, les forces de l’ordre ont pu calmer la foule. La coupe a été remise au vainqueur par le ministre Adama Tiémoko Diarra : un bœuf et 25 000 F CFA.

Zoumana Coulibaly